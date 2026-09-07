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Ајфелов торањ затворен, избила побуна радника

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07.09.2026 22:07

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Ајфелов торањ у Паризу.
Фото: Pexels/Masood Aslami:

Ајфелов торањ у Паризу данас је био затворен за посјетиоце јер је особље ступило у штрајк због одлуке управе да током викенда са посла удаљи жене и да остану само мушкарци.

Француски дневник "Паризијен" објавио је, позивајући се на запослене, да је штрајк изазвао инцидент током викенда када је од женског особља затражено да се повуку са трећег спрата познате грађевине на захтјев стотињак чланова вјерске групе хиндуса.

Према наводима листа, групу је током посјете пратило само мушко особље.

У саопштењу објављеном на интернет страници Ајфеловог торња наведено је да је локација затворена из оперативних разлога.

Инцидент је изазвао негодовање у Паризу, а градоначелник Емануел Грегоар је подржао протест запослених на Ајфеловом торњу.

Није познато када ће торањ поново бити отворен за јавност, преноси Срна.

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Тагови :

Ајфелов торањ

Париз

Француска

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