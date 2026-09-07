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На подручју Прекаја у Дрвару проглашено стање природне несреће

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07.09.2026 22:57

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Пожар у Дрвару.
Фото: Општина Дрвар

На подручју мјесне заједнице Прекаја у општини Дрвар проглашено је стање природне несреће због наглог ширења пожара, усљед којег је дошло до угрожавања и оштећења имовине, породичних кућа, помоћних објеката, пољопривредног и шумског земљишта.

Одлуку о томе данас је донијела начелник општине Душица Рунић, саопштено је из Општинске управе.

Одлуком је наложено да су сви органи управе, правна лица и друге институције дужни да се ставе на располагање Општинском штабу цивилне заштите, као и да се приоритетно ангажују сва расположива возила за евентуалну евакуацију угроженог становништва и измештање материјалних добара, као и грађевинска механизација.

Врши се мобилизација расположивих снага цивилне заштите, а по потреби и грађана, ради пружања помоћи угроженом становништву и извршавања задатака заштите и спашавања.

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За све органе општине уводи се непрекидно дежурство ради извршавања наредби општинског штаба цивилне заштите.

На сједници Кризног штаба општине Дрвар, након петиција грађана поводом интензивних и непријатних мириса који се осјећају дуже од мјесец дана, усаглашено је да се затражи хитно и свеобухватно испитивање како би се утврдио узрок и могући извор загађења.

Планирано је да се од надлежних институција затраже стручна испитивања квалитета ваздуха, анализе земљишта и подземних вода, испитивање могућих извора загађења, као и мјерење радиоактивности, у складу са процјеном овлаштених стручних институција.

(СРНА)

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