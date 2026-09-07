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Шиповљани одали почаст генералу Младићу

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07.09.2026 15:37

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У Шипову је данас код централног спомен-обиљежја за 101 борца из ове локалне заједнице погинулог у Одбрамбено-отаџбинском рату служен помен и одата почаст генералу Војске Републике Српске Ратку Младићу.
Фото: СРНА

У Шипову је данас код централног спомен-обиљежја за 101 борца из ове локалне заједнице погинулог у Одбрамбено-отаџбинском рату служен помен и одата почаст генералу Војске Републике Српске Ратку Младићу.

Секретар општинске Борачке организације Анђелко Вранић рекао је да су се бројни грађани ове општине и данас уписивали у књигу жалости отворену 31. августа, прислуживали свијеће и полагали цвијеће поред фотографије генерала Младића.

Сахрана генерала Ратка Младића

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Молитве и свијеће за генерала Младића у манастиру Острог

Он је навео да су помену присуствовали борци, општинско руководство заједно са начелником Миланом Ковачем и грађани.

Сахрана генерала Ратка Младића

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Сахрањен генерал Ратко Младић: Десетине хиљада грађана га испратило на вјечни починак

Вранић је рекао да је Борачка организација организовала одлазак на сахрану генерала Ратка Младића у Београд којем су се одазвали борци и грађани ове локалне заједнице.

(СРНА)

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Тагови :

Ратко Младић

генерал Ратко Младић

Шипово

Борци Републике Српске

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