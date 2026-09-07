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Ватрогасци у Билећи неколико дана воде битку с ватреном стихијом

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07.09.2026 07:01

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Билећа пожар ватра обустављен саобраћај
Фото: ATV

Ватрогасци у Билећи већ неколико дана воде битку с ватреном стихијом.

Ватра је јуче, у неколико наврата, била угрозила и куће али су, за сада, и куће и помоћни објекти одбрањени.

Тренутно је ватра активна на локацијама села Хоџићи, Брестице, Корита и Долуше.

На терену су све расположиве јединице, терен је неприступачан, а у борбу с ватреном стихијом укључили су се и мјештани ових села.

Под утицајем вјетра ватра се брзо шири.

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Ситуација на пожариштима у Требињу јутрос је стабилна, за разлику од јуче када су ватрогасци имали тежак дан, гасећи ватру на чак четири локације, потврђено је из Територијалне ватрогасне јединице, преноси РТРС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Билећа

пожар

Ватрогасци

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