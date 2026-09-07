Ватрогасци у Билећи неколико дана воде битку с ватреном стихијом

Аутор:АТВ редакција
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Ватрогасци у Билећи већ неколико дана воде битку с ватреном стихијом.
Ватра је јуче, у неколико наврата, била угрозила и куће али су, за сада, и куће и помоћни објекти одбрањени.
Тренутно је ватра активна на локацијама села Хоџићи, Брестице, Корита и Долуше.
На терену су све расположиве јединице, терен је неприступачан, а у борбу с ватреном стихијом укључили су се и мјештани ових села.
Под утицајем вјетра ватра се брзо шири.
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Ситуација на пожариштима у Требињу јутрос је стабилна, за разлику од јуче када су ватрогасци имали тежак дан, гасећи ватру на чак четири локације, потврђено је из Територијалне ватрогасне јединице, преноси РТРС.
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