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Пет аутобуса из Зворника кренуло у Београд

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07.09.2026 07:38

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Некадашњи командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић биће сахрањен данас у Београду. Ковчег са телом генерала Младића изложен је у цркви Светог Луке на Видиковцу, а грађани ће од 7 до 12 часова моћи да му одају пошту. У цркви су Дарко Младић, син Ратка Младића и саборци генерала Младића. На ковчегу са телом генерала Младића су његова капа и сабља, а испред ковчега, уз Младићеву фотографију, ордење, као и венац у бојама српске заставе. Поред ковчега стоје припадници Војске Србије.
Фото: Tanjug/Miloš Milivojević/bs

Пет аутобуса са демобилисаним борцима, члановима породица погинулих бораца и грађанима кренуло је јутрос из Зворника у Београд на сахрану генералу Ратку Младићу, рекао је Срни предсједник Градске организације породица погинулих и заробљених бораца и несали цивили Миливоје Марковић.

Он је навео да су аутобуси попуњени до посљедњег мјеста, као и да им се јавио велики број Зворничана који ће својим аутомобилима путовати у Београд.

Додао да је ће грађани и даље моћи да се упишу у књигу жалости, која је отворена у Спомен соби за 1.080 погинулих бораца у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сахрана Ратка Младића

Србија

Београд

Зворник

Република Српска

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