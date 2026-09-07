Пет аутобуса из Зворника кренуло у Београд

Аутор:АТВ редакција
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Пет аутобуса са демобилисаним борцима, члановима породица погинулих бораца и грађанима кренуло је јутрос из Зворника у Београд на сахрану генералу Ратку Младићу, рекао је Срни предсједник Градске организације породица погинулих и заробљених бораца и несали цивили Миливоје Марковић.
Он је навео да су аутобуси попуњени до посљедњег мјеста, као и да им се јавио велики број Зворничана који ће својим аутомобилима путовати у Београд.
Додао да је ће грађани и даље моћи да се упишу у књигу жалости, која је отворена у Спомен соби за 1.080 погинулих бораца у Одбрамбено-отаџбинском рату.
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