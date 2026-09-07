Сахрана генерала Ратка Младића, ковчег са тијелом допремљен у цркву Светог Луке

Аутор:АТВ редакција
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Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић биће сахрањен данас на Топчидерском гробљу у Београду уз највише војне почасти.
Ковчег са тијелом генерала Младића је допремљен у цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац, гдје ће до 12 часова од њега моћи да се опросте пријатељи и поштоваоци.
Опијело генералу Младићу бити служено у овом храму у 12.00 часова.
Према протоколу сахране, долазак на Топчидерско гробље, гдје ће генерал Младић бити испраћен уз највише војне почасти, предвиђен је у 13.30 часова.
Очекује се долазак више хиљада људи из Републике Српске, Србије и иностранства.
Породица генерала Младића апеловала је на све који намјеравају да за сахрану генерала купе цвијеће и вијенце то не чине, већ да тај новац уплате за обољелу дјецу.
У Дому Војске Србије у суботу је одржана комеморација генералу Младићу на којој су се од њега опростили породица, бивши саборци, пријатељи. Комеморацији су присуствовали и званичници Републике Српске и Србије.
Генерал Младић преминуо је 27. августа у притворској болници у Хагу.
У Београду је и екипа АТВ-а, а све најважније информације о сахрани генерала Младића можете наћи на нашем порталу www.atvbl.rs.
На програму АТВ-а пратите и специјалну емисију посвећену сахрани генералу Ратку Младићу.
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