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Сахрана генерала Ратка Младића, ковчег са тијелом допремљен у цркву Светог Луке

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07.09.2026 06:45

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Сахрана генерала Ратка Младића, ковчег са тијелом допремљен у цркву Светог Луке
Фото: ATV

Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић биће сахрањен данас на Топчидерском гробљу у Београду уз највише војне почасти.

Ковчег са тијелом генерала Младића је допремљен у цркви Светог Луке у београдском насељу Видиковац, гдје ће до 12 часова од њега моћи да се опросте пријатељи и поштоваоци.

Сахрана генерала Ратка Младића
Сахрана генерала Ратка Младића
ATV

Опијело генералу Младићу бити служено у овом храму у 12.00 часова.

Према протоколу сахране, долазак на Топчидерско гробље, гдје ће генерал Младић бити испраћен уз највише војне почасти, предвиђен је у 13.30 часова.

Сахрана генерала Ратка Младића
Сахрана генерала Ратка Младића
ATV

Очекује се долазак више хиљада људи из Републике Српске, Србије и иностранства.

Породица генерала Младића апеловала је на све који намјеравају да за сахрану генерала купе цвијеће и вијенце то не чине, већ да тај новац уплате за обољелу дјецу.

У Дому Војске Србије у суботу је одржана комеморација генералу Младићу на којој су се од њега опростили породица, бивши саборци, пријатељи. Комеморацији су присуствовали и званичници Републике Српске и Србије.

Генерал Младић преминуо је 27. августа у притворској болници у Хагу.

У Београду је и екипа АТВ-а, а све најважније информације о сахрани генерала Младића можете наћи на нашем порталу www.atvbl.rs.

На програму АТВ-а пратите и специјалну емисију посвећену сахрани генералу Ратку Младићу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ратко Младић сахрана

Ратко Младић

Београд

Србија

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