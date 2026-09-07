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Жупљанин за АТВ: Ратко Младић ће бити запамћен као један од највећих српских војсковођа

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07.09.2026 07:37

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Жупљанин за АТВ: Ратко Младић ће бити запамћен као један од највећих српских војсковођа
Фото: АТВ

Ратко Младић ће бити запамћен као један од највећих српских војсковођа српских ослободилачких ратова, рекао је Слободан Жупљанин, предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске.

"Сасвим сигурно је да ће данас генерал Ратко Младић бити испраћен уз највише војне и вјерске почасти и то је нешто што је он сасвим сигурно и заслужио. Република Србија је учинила све што је било потребно да се тијело генерала Ратка Младића који је био убијен у Хашком трибуналу допреми у Републику Србију и да се српски народ, а прије свега старјешине Војске Републике Српске, саборци генерала Ратка Младића и борци Републике Српске на миран и достојанствен начин опросте од њега", рекао је Слободан Жупљанин.

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Према његовим ријечима, генерал Ратко Младић дао је значајан допринос и оставио траг за све оно што је урадила Војска Републике Српске. Ратко Младић је српском народу је српском народу донио Републику Српску и слободу,а то је нешто што ће вјечно остати записано у историји српских ослободилачких ратова.

"Ратко Младић ће бити запамћен као један од највећих српских војсковођа српских ослободилачких ратова. Успио је да организује Војску Републике Српске и да спријечи погром српског народа коју му је припреман од истих оних снага које су то чиниле у претходним ратовима", каже Жупљанин.

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Тагови :

генерал

Ратко Младић

Слободан Жупљанин

Сахрана Ратка Младића

Војска Републике Српске

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