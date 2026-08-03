Жупљанин: Почасни чинови као знак захвалности

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске Слободан Жупљанин истакао је да су данас додијелили повеље о унапређењима у почасни чин у знак захвалности колегама старјешинама, официрима, ратним командантима Војске Републике Српске.
Жупљанин је истакао да је додјела повеља о унапређењима у почасни чин планска активност ове организације у знак захвалности старјешинама, који би, да је остала Војска Републике Српске, у редовном поступку и процедури били унапријеђени у веће чинове.
"С обзиром на то да тога није било и да Оружане снаге БиХ не воде рачуна о људима који су били у Војсци Републике Српске, ми смо још 2019. године донијели одлуку да се људима који су у рату обављали значајне дужности, водили и извојевали бриљантне битке, на неки начин одужимо у једном моралном смислу и да им додијелимо почасни чин и да их унаприједимо", казао је Жупљанин новинарима.
Он је нагласио да почасни чин није нешто што додјељује држава већ Организација старјешина и почасни чин је израз захвалности њихових колега за оно што су радили у протеклом рату.
Жупљанин је истакао да су ове године у Бањалуци организовали додјелу за све старјешине од чина мајора до чина генерала, а регионални одбори ће у својим регијима извршити додјелу признања за ниже чинове.
Он је рекао да је Регионално одбор Организације старјешина Војске Републике Српске у Источном Сарајеву један од најбољих одбора који извршава све своје задатке и више од онога што је планирано.
Предсједник Регионалног одбора Сарајевско-романијске регије Организације старјешина Војске Републике Српске Жељко Турунташ рекао је да су данас додијелили 15 повеља.
Генерал Милан Јоловић Легенда истакао је да је највећи официрски чин пуковника, а чин генерала је политички чин.
"Ја сам чин генерала добио од струке и то је највеће признање које неко може да прими", рекао је он и додао да су старјешине у Одбрамбеном-отаџбинском рату одиграле кључну улогу јер су организовали народ за одбрану.
Он је додао да у рату нису командовали професионалном војском, већ са наоружаним народом, што је много теже.
Према његовим ријечима, тада су старјешине били носиоци саме организације одбране са народом и војницима који су их слушали и извршавали наређења.
Јоловић је истакао да је Организација старјешина препознала заслугу старјешина који су дали допринос у одбрани отаџбине и зато додјељују ова признања и почасне чинове.
Један од унапријеђених старјешина Бранислав Благојевић истакао је да долази из Организације старјешина са Пала, да је имао чин поручника, а сада је добио чин капетана.
"Задовољство ми је и част да је на овај начин одато признање онима који су у току рата дали свој лични допринос, јер смо ми сами од обичних војника израсли у чин старјешина", рекао је он.
Благојевић каже да су људи који су имали неке лидерске способности остали уз свој народ и ово је сатисфакција за тај допринос у протеклом рату, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч3
Република Српска
5 ч0
Најновије
22
25
22
13
22
04
21
40
21
32
Тренутно на програму