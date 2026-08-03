Додик и Вучић дочекали Кнежевића у Чипуљићу: Срби су један народ и морају да имају чврсте националне везе

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић дочекали су предсједника ДНП Милана Кнежевића у кући Вучићевог дједа у Чипуљићу код Бугојна.
Вучић је рекао да Срби морају да имају чврсте националне везе и да међусобно стално разговарају, нагласивши да са гнушањем одбацује причу о Србима као полицентричном народу.
Вучић је рекао да ту причу пласирају српски непријатељи и они који би да поцијепају српски народ тако да свако има своју државу, свој језик.
- Опака је то прича коју су измислиле бројне агентуре, а прихватили разбијачи Србије - рекао је Вучић нагласивши да им то неће успјети јер Срби међусобно разговарају, разумију се, а Србија је економски све јача.
Вучић је упознао госте са историјатом страдања овог мјеста рекавши да су Хрвати у Другом свјетском рату тачно знали којим ће редом да пале куће у том селу, а да се редослијед знао и деведесетих када су те куће поново палили "неки који су се враћали из Вуковара".
Он је рекао да у овом селу данас углавном живе муслимани, да Срба, скоро да и нема, али да се српска тробојка поново вијори и у кући Вучића и у дворишту, јер је то била и јесте српска кућа.
Вучић је рекао да се радује вечерашњем дружењу са свим комшијама и да су сви добродошли "у Вучиће".
Вучић је навео да је за њега ово велики дан.
- Видјели сте колико је десетине и десетине комшија и пријатеља дошло, углавном Бошњака, муслимана, Срба наравно, оно што их има овдје мало. Од пола 7, 7, ћемо да угостимо све, па и до сада смо све угостили, примили доле, и ја сам разговарао са њима. Шериф је комшија први ту, па се он прихватио и улоге домаћина. И моји, Вања и Роман, наравно, то је моја породица, фамилија, и они ту помажу. Дошао је и мали Никола из града, ево, он је исто, он је сад у Градишки, он је избјегао, читава породица је дошла овдје због наше куће. Иначе, овдје су наше ове двије куће, неко им је рекао од домаћих Хрвата, то су биле прве двије спаљене куће. Прве двије спаљене и срушене, онда су све друге. И Вучића куће и Кадијевића куће и Лукића куће и Станића куће и Чавића куће, и све друге - рекао је Вучић у кући свог дједа.
Тако да, неко им је тачно по реду рекао како да све најугледније куће Срба руше, а онда све више није било реда, истакао је Вучић.
- То је била нека вуковарска, нека бојна њихова, која се враћала послије Вуковара, и то су урадили. Ево, ми смо ово обновили сад, све се промијенило. Некада су овде живјели само Срби, сад живе готово само Бошњаци. Има таквих мјеста и на другој страни, да будем искрен, али ја сам срећан што смо ми задржали, као породица, пријатељске односе са свим комшијама - изјавио је Вучић.
Предсједник Милорад Додик захвалио је данас у Бугојну предсједнику Србије Александру Вучићу за промјену званичне политике Србије према Републици Српској и Србима у Федерацији БиХ.
Лидер Демократске народне партије Милан Кнежевић поручио је да би желио да централно обиљежавање дана сјећања на Србе страдале у хрватској злочиначкој акцији "Олује" наредне године буде у Црној Гори.
Он је захвалио предсједнику Србије и предсједнику Милораду Додику што су покренули обиљежавање овог трагичног догађаја рекавши да Срби Црне Горе такође желе да у томе учествују.
- Раније су се од нас крили званичници Србије, ми смо вапили за пажњом и подршком. Она није долазила на начин на који смо и очекивали, чак ни у минималном количинама. Кад је Вучић дошао на власт то се промијенило и престали смо бити странци за Србију - рекао је Додик.
Додик је подсјетио да од доласка Вучића на власт, пацијенти и студенти из Републике Српске више нису третирани као странци у Србији.
- Захваљујући предсједнику Вучићу Србија је уложила 140 милиона КМ у Републику Српску и ми то не можемо да заборавимо. Ово што смо договорили ових дана током посјете Шипову, Дрвару, српском Купресу промијениће животе наших људи тамо - истакао је Додик.
Кнежевић је рекао да се жеља српских непријатеља да Срби постану полицентричан народ неће укоријенити у српској Црној Гори.
(РТРС)
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