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Међу повријеђенима у Бањалуци и дијете, сви превезени на УКЦ

Аутор:

Марија Милановић
03.08.2026 20:57

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Међу повријеђенима у Бањалуци и дијете, сви превезени на УКЦ
Фото: Provjereno.info

У саобраћајној несрећи, која се десила у мјесту Јошикова вода (Бистрица) у Бањалуци, повријеђено је шест одраслих особа и једно дијете. Повријеђени су превезени на УКЦ Републике Српске, потврђено је за АТВ из Дома здравља Бањалука.

Поводом саобраћајне несреће која се догодила данас на локалитету Бистрица, Јошикова Вода, у којој су учествовала два путничка моторна возила, на терен су одмах упућене три комплетне медицинске екипе Службе хитне медицинске помоћи.

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"У несрећи је повријеђено шест одраслих особа и једно дијете. Након пружања неопходне медицинске помоћи на мјесту догађаја, сви повријеђени су санитетским возилима превезени у Универзитетски клинички центар Републике Српске ради даље дијагностике и лијечења", саопштено је из Дома здравља Бањалука.

Сви пацијенти били су стабилног општег стања током транспорта, потврђено је за АТВ.

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Подсјећања ради, у фронталном удесу у коме су учествовала два путничка возила у Бистрици повријеђено је седам особа.

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Тагови :

Дом здравља Бањалука

Хитна помоћ

Бистрица

Саобраћајна несрећа

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