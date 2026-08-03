Међу повријеђенима у Бањалуци и дијете, сви превезени на УКЦ

Аутор:Марија Милановић
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У саобраћајној несрећи, која се десила у мјесту Јошикова вода (Бистрица) у Бањалуци, повријеђено је шест одраслих особа и једно дијете. Повријеђени су превезени на УКЦ Републике Српске, потврђено је за АТВ из Дома здравља Бањалука.
Поводом саобраћајне несреће која се догодила данас на локалитету Бистрица, Јошикова Вода, у којој су учествовала два путничка моторна возила, на терен су одмах упућене три комплетне медицинске екипе Службе хитне медицинске помоћи.
Друштво
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"У несрећи је повријеђено шест одраслих особа и једно дијете. Након пружања неопходне медицинске помоћи на мјесту догађаја, сви повријеђени су санитетским возилима превезени у Универзитетски клинички центар Републике Српске ради даље дијагностике и лијечења", саопштено је из Дома здравља Бањалука.
Сви пацијенти били су стабилног општег стања током транспорта, потврђено је за АТВ.
Бања Лука
Колико у Бањалуци има регистрованих возила?
Подсјећања ради, у фронталном удесу у коме су учествовала два путничка возила у Бистрици повријеђено је седам особа.
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