Пунац убио зета, огласила се супруга Хариса Бабића и објаснила шта се десило

Аутор:АТВ редакција
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Анида Бабић, супруга Хариса Бабића, којег је усмртио њен отац Мирза Карић у насељу Мошћаница, говорила је за "Аваз" о детаљима злочина.
Први пут за Аваз је испричала како су заједно сједили, а да је Харис Бабић стајао и рекао да напусте кућу, заједно с дјететом.
"У десет сати навечер сам требала кренути с малим дјететом и ићи негдје, али рекла сам да није проблем, ако жели да напустимо кући, отићи ћемо сутра. Одбио је то, хтио је да напустимо кућу одмах. Чуло се нагло кочење, Харис је скочио и отишао до кухиње, узео нож и рекао: "сад ћу ти је**т мајку". Кренула сам за њим. Срели су се на средини сокака. Није га избо истог тренутка, борили су се прво, а нож је завршио на другој страни. Унијела сам нож у кућу, али нисам видјела да има још један. Дигао је мајицу и рекао: "Бирај гдје ћеш ме избости", а отац се онда склонио", испричала је.
Каже да је Харис погурао мало јаче док је била с бебом, а онда је отац реагирао. Онда је само видјела крв свог супруга.
"Отац је касније ставио руку на рану, није је пуштао, причао са њим. Полицајац је пришао и реко баби: "Лези одмах на под", он је одговорио да се неће помјерити док Хитна помоћ не дође. Није се помјерио и није га пуштао. Харис је говорио да ће умријети, он му је говорио да неће, да се има за шта борити. Ми смо га чували да се не помјера, да буде на боку, да се држи рана. Он је с нама причао", казала је.
На питање зашто је хтио супруг избацити из куће, она каже да је било ситуација да се порјечкају, али да то није трајало дуго, да су се увијек на крају измирили.
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