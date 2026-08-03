Ђоковић жели револуцију у тенису: Мијењао би правила која постоје деценијама

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Новак Ђоковић поново је отворио тему промјена у тенису, а овог пута његова идеја могла би да изазове велике реакције.
Најбољи српски тенисер свих времена сматра да би постојећи систем бодовања требало промијенити како би мечеви били краћи и динамичнији.
Ђоковић је своју визију изнио током разговора са инфлуенсером Ником Кутракосом, који га је упитао који би контроверзни став о тенису без задршке бранио. Српски ас је као одговор понудио потпуно другачији формат од оног који се данас користи.
Према његовој замисли, сетови би се играли до четири освојена гема, док би се укинуло правило "предности" при резултату 40:40. Мечеви би се играли на три добијена скраћена сета, што би, према Ђоковићу, донијело већу атрактивност и смањило трајање дуела.
"Мислим да је тенису потребан нови систем бодовања; сетови не би требало да се играју до шест гемова. Вјерујем да би сет требало да се игра до четири гема, уз могуће укидање правила "предност" при резултату 40:40. Мечеви би се играли док неко не освоји три таква скраћена сета. На тај начин, мечеви не би трајали дуже од два сата, што је, по мом мишљењу, најбоље за све", објаснио је Ђоковић.
Његов приједлог посебно привлачи пажњу због чињенице да је управо Ђоковић један од играча који су изградили каријеру на невјероватној физичкој спреми и способности да побјеђује у маратонским окршајима.
(б92)
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