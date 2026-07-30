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Ђоковић објавио гдје игра сљедећи турнир

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 16:15

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Ђоковић објавио гдје игра сљедећи турнир
Фото: Tanjug / AP / Brian Inganga

Српски тенисер Новак Ђоковић враћа се на терен први пут од Вимблдона.

Ђоковић је потврдио да ће наступити на предстојећем Мастерсу у Синсинатију.

Тако ће се први пут вратити на турнир још од легендарног финала против Карлоса Алкараза из 2023. године, које се и данас сматра једним од најбољих мечева у историји АТП Мастерс 1000 серије.

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Тада је у спектакуларном дуелу послије три сата и 49 минута савладао Шпанца резултатом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4), спасивши притом и меч лопту.

Тај дуел проглашен је АТП мечом године.

Ђоковић је претходно пропустио овогодишњи турнир у Монтреалу како би одморио и што спремнији дочекао завршницу сезоне на бетону, а очекује се да управо у Синсинатију започне припреме за УС Опен, преноси "Б92".

Поред Ђоковића, на списку учесника налазе се и Јаник Синер, Карлос Алкараз, Александер Зверев и остале највеће звијезде свјетског тениса, па се очекује још један спектакуларан турнир у Охају.

Турнир је на програму од 13. августа, а финале је заказано за 23. август.

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"Радујем се што ћу играти у Синсинатију први пут од 2023. године, када сам одиграо једно од најбољих финала на Мастерс турнирима у мојој каријери. Не могу да дочекам да се вратим и да заиграм пред вама, јако сам узбуђен због свега и радујем се дружењу са навијачима. Видимо се ускоро", рекао је Ђоковић у кратком обраћању.

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Тагови :

Новак Ђоковић

Синсинати

Мастерс у Синсинатију

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