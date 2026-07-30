Шкобић: О допусту Елфете Весели одлучује искључиво директор КПЗ Тузла

Аутор:АТВ редакција
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Министарство правде ФБиХ нема надлежност да одлучује о одобравању ванзаводског допуста Елфети Весели, осуђеној за свирепо убиство дјечака Слободана Стојановића, већ одлуку о томе искључиво доноси директор Казнено-поправног завода Тузла, изјавио је Срни министар Ведран Шкобић.
Шкобић је навео да одобравање допуста није право осуђеног лица, већ могућност предвиђена Законом о извршењу кривичних санкција, те да директор КПЗ-а самостално одлучује да ли ће такву погодност одобрити.
"То није њено право, то је њена могућност. Сва питања о томе зашто је пуштена на допуст и по којим критеријумима упутите директору. Ми не можемо ни у ком случају утицати на његов рад. Можемо препоручити да води рачуна и о аспекту јавности, али није дужан да то узме у обзир", рекао је Шкобић.
Појаснио је да се на Елфету Весели примјењују одредбе Закона о извршењу кривичних санкција БиХ, а не ФБиХ, јер је Суд БиХ осудио за ратни злочин.
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Шкобић је додао да ће директор КПЗ Тузла сутра ујутро добити сагласност федералног Министарства правде да говори о овом случају.
Из Казнено-поправног завода Тузла раније су одговорили да, у складу са важећим прописима, информације о овом случају не могу доставити без претходне сагласности Федералног Министарства правде.
Елфета Весели, послије 10 година бјежања од правде, налази се на издржавању казне затвора у трајању од 13 година у Тузли због свирепог убиства дјечака Слободана Стојановића у Каменици код Зворника 1992. године.
(СРНА)
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