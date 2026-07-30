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ЦИК саопштио колико је бирача из иностранства на бирачком списку

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 16:21

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ЦИК саопштио колико је бирача из иностранства на бирачком списку
Фото: АТВ

На изводу из централног бирачког списка за гласање изван БиХ за овогодишње опште изборе биће укупно 48.074 бирача, одлучила је данас Централна изборна комисија БиХ.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и данас ће бити објављена на интернет-страници ЦИК-а, те ће се сматрати да је овим достављена свим учесницима у изборном процесу.

Против ове одлуке може бити поднесена жалба Апелационом одјељењу Суда БиХ путем ЦИК-а у року од два дана од дана објављивања, односно у конкретном случају, због нерадне суботе и недјеље, до понедјељка, 3. августа, до поноћи.

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ЦИК је донио и одлуку којом се одбија упис у извод из централног бирачког списка за гласање изван БиХ за 5.263 подносиоца пријава са статусом привремени боравак и 285 са статусом избјеглог лица јер нису испунили услове прописане Изборним законом.

Списак одбијених бирача, као и преглед пријава које не испуњавају услове за упис у Централни бирачки списак за гласање изван БиХ, данас ће бити објављени на интернет-страници ЦИК-а БиХ и сви имају могућност подношења жалбе Апелационом одјељењу Суда БиХ до понедјељка до поноћи.

Жалба се подноси путем ЦИК-а на број телефона факс 033/251-329, електронске поште /info@izbori.ba/ или лично у сједиште ЦИК-а БиХ, преноси Срна.

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Избори 2026.

бирачки списак

Иностранство

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