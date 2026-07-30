Кошарац: Конаковићево перфидно настојање да рехабилитује пропале политике

Аутор:АТВ редакција
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"Међународна" конференција "Положај конститутивних народа и осталих у институцијама БиХ", коју је најавио министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић није никакав међународни догађај, већ проширени "Круг 99" и покушај рехабилитовања свих његових пропалих политика, изјавио је Срни замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
"Ријеч је о перфидном настојању да се скрене пажња на имагинарну важност Конаковића, који је у реалности потпуно безначајан на политичкој сцени у БиХ. То је његов политички памфлет у сврху предизборне кампање", рекао је Кошарац.
Коментаришући најављену конференцију, чији је организатор Министарство иностраних послова, Кошарац је указао на чињеницу да Конаковић жели да мобилише дио бошњачке структуре, како би себи дали лажни легитимитет да проблематизују питања равноправности и конститутивности народа у БиХ.
"Њихова намјера јесте да покажу како су тобоже Бошњаци угрожени и како би они као, условно речено већински народ, требало да доносе одлуке у име других", сматра Кошарац.
Подсјећајући да је Дејтонски споразум јасно дефинисао да је БиХ састављена од два ентитета и три конститутивна народа, Кошарац је упитао да ли је намјера Конаковића и екипе напуштање дејтонског концепта и повратак на период прије Дејтона и устав тзв. РБиХ.
"Неће им проћи антидејтонско дјеловање. Ми нисмо наивни. При томе, они у потпуности игноришу ноторну чињеницу да су друга два конститутивна народа Срби и Хрвати потпуно незадовољни стањем у БиХ", нагласио је Кошарац.
Он је оцијенио да је њихова намјера да овај предизборни скуп одрже у Парламентарној скупштини БиХ, што представља класичну злоупотребу институција и службеног положаја.
"Ко је он и са којим правом и капацитетом позива политичке странке да учествују у његовој предизборној папазјанији", упитао је Кошарац.
Да иронија буде већа, додао је он, Конаковић ни у овоме није суверен, нити оригиналан - тезу о пропорционалној заступљености заправо је украо од свог бившег лидера Бакира Изетбеговића.
"Ми нећемо учествовати у политичком поткусуривању Конаковића и Изетбеговића, нити у овој перфидној предизборној представи. Наша порука је јасна – нема прекрајања дејтонског концепта БиХ. Ако то већ хоће, Српска излази из оквира дејтонске БиХ", поручио је Кошарац.
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