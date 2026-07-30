На Мајдов академији више од 1.000 џудиста из 23 земље

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пето издање џудо академије прослављеног српског џудисте Немање Мајдова, које почиње сутра у Источном Новом Сарајеву, окупиће више од 1.000 учесника из 23 земље и биће највећи спортски догађај у Републици Српској, те јединствена прилика да млади џудисти уче од четворице олимпијских и свјетских шампиона.
Мајдов је на конференцији за новинаре у Источном Новом Сарајеву рекао да ће овогодишњу академију обиљежити долазак двоструких олимпијских шампиона Лаше Бекаурија из Грузије и Лукаша Крпалека из Чешке, које је назвао истинским легендама свјетског џудоа.
"Ово је највећи спортски догађај у Републици Српској. Имамо 23 земље, више од 1.000 учесника и четири олимпијске и свјетске златне медаље на једном мјесту. Пред нама су три дана врхунског кампа и сигуран сам да ће све бити спектакуларно", рекао је Мајдов.
Он је захвалио предсједнику Милораду Додику што је омогућио да сва дјеца до 15 година из Републике Српске бесплатно учествују на академији, истичући да ће им то пружити прилику да уче од својих спортских узора и додатно заволе џудо.
Двоструки олимпијски шампион из Грузије Лаша Бекаури рекао је да му је задовољство што је дио овог пројекта и што ће своје знање и искуство подијелити са младим спортистима.
"Захвалан сам Немањи на позиву. Овај пројекат је веома важан и драго ми је што могу да пренесем своје искуство дјеци која учествују на кампу", навео је Бекаури.
Прослављени чешки џудиста Лукаш Крпалек истакао је да је свјестан значаја оваквих пројеката, јер и сам у Прагу организује академију за младе џудисте.
"Веома је важно мотивисати дјецу да се баве спортом. Овај пројекат је невјероватан са више од 1.000 учесника и сигуран сам да ће многима бити подстрек да наставе да тренирају и остваре велике резултате", рекао је Крпалек.
Свечаном отварању присуствоваће предсједник Џудо савеза Србије и потпредсједник Европске џудо уније Иван Тодоров.
Пето издање Мајдове академија трајаће до 2. августа, а званична акредитација учесника предвиђена је данас од 13.00 до 22.00 часа, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
25
15
24
15
19
15
13
15
12
Тренутно на програму