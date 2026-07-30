Повећан број уписаних студената у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске донијела је данас одлуку о повећању броја студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2026/27. години на јавним високошколским установама са 5.103 на 5.276.
Број мјеста за упис у први циклус студија на Универзитету у Бањалуци повећан је за 173, односно 94 у категорији самофинансирајући, 53 у категорији студената страних држављана и 26 мјеста у категорији ванредних студената.
Одлуком се одобрава упис 2.778 студената на редовне и ванредне студије првог циклуса на Универзитету у Бањалуци и то на редовни - 1.858 студената чије се школовање финансира из буџета, 517 студената који сами финансирају своје школовање, 266 студената страних држављана, те 137 студената на ванредни студиј.
До измјене одлуке о броју студената дошло је због повећања броја студената који се утврђује за упис у прву годину првог циклуса студија у академској 2026/27. години на Универзитету у Бањалуци, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.
Разлог за повећање броја студената Универзитет је образложио чињеницом да је ове академске године повећана заинтересованост кандидата за упис на поједине студијске програме, наводи се у Владином саопштењу.
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