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Астролози тврде: Ова три знака могла би имати највише успјеха у играма на срећу до 6. августа

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 10:45

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Астролози тврде: Ова три знака могла би имати највише успјеха у играма на срећу до 6. августа

Према астролошким тумачењима, период до 6. августа могао би донијети више среће у играма на срећу особама рођеним у знаку Лава, Стријелца и Ваге. Ипак, астролози наглашавају да је ријеч о забавном садржају, а не о поузданој прогнози или гаранцији добитка.

Лав

Према астролошким тумачењима, Лавовима овај период може донијети повољне околности за мање добитке или пријатна изненађења.

Савјетује им се да:

не доносе импулсивне одлуке;

не покушавају одмах да понове евентуални добитак;

остану у оквирима унапријед одређеног буџета.

Стријелац

За Стријелчеве се наводи да би могли имати више среће средином седмице, посебно кроз неочекиване прилике.

Астролози савјетују да:

не повећавају улоге након евентуалног добитка;

избјегавају ризичне одлуке вођене еуфоријом;

остану досљедни унапријед постављеним ограничењима.

Вага

Према астролошким прогнозама, Вагама би крај седмице могао бити најповољнији.

Савјетује им се да:

не мијењају одлуке у посљедњем тренутку под утицајем других;

вјерују властитој процјени;

избјегавају исхитрене потезе.

Играјте одговорно

Без обзира на астролошке прогнозе, важно је имати на уму да су игре на срећу засноване на случајности и да ниједан хороскоп не може предвидјети нити гарантовати добитак.

Стручњаци савјетују да:

играте искључиво ради забаве;

унапријед одредите износ који сте спремни потрошити;

не покушавате да надокнадите губитке новим уплатама;

престанете са игром када достигнете свој планирани лимит.

Астролошке прогнозе могу бити занимљив дио забавног садржаја, али не би требало да буду основ за доношење финансијских одлука.

(Глас Српске )

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Тагови :

астрологија

Хороскоп

зодијак

новац

Игре на срећу

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