Грантови од 10.000 КМ за жене, и до 40.000 КМ за младе стручњаке

Аутор:Марија Милановић
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Жене на селу које желе да покрену властити посао могу остварити грант до 10.000 КМ, док млади стручњаци из области пољопривреде, ветеринарства и прехрамбене технологије имају прилику да добију подршку до 40.000 КМ.
У Агенцији за аграрна плаћања Републике Српске истичу да интересовање за ове мјере из године у годину расте.
„Када говоримо о женама,имамо мјеру у оквиру руралног развоја, подршка самозапошљавању жена на селу. Дакле, све даме које имају неку добру идеју и имају могућност да поднесу захтјев, рок је ове године био до краја маја те су имале прилику да поднесу захтјев за реализацију своје идеје. При томе могу остварити до 10.000 КМ грант средстава“, рекао је Љубинко Кецман начелник у Одјељењу за директна плаћања у Агенцији за аграрна плаћања Републике Српске.
Корисници су, како каже Љубинко дужни оправдати поменута средства према пословном плану, који су приложили.
„Већ пар година уназад на ту мјеру права оствари између 40-50 жена те иде добром динамиком“, казао је Кецман .
Када је у питању интересовање жена, Кецман каже да је оно континуирано и у порасту, а идеје су различите, од производње јаја, прераде различитих врста плодова, производње и обраде млијека и др.
„Када су у питању кориснице, ријеч је о млађим женама, али нису ограничене старосно и ту право на подношење захтјева имају и друге жене за разлику од других мјера. Мјера која је такође годинама доста добро оцијењена, значи, сви дипломирани инжењери пољопривреде, дипломирани ветеринари као и дипломирани прехрамбени технолози имају право подношења захтјева и они остварују право до 40.000 КМ у зависности од пословног плана ког приложе“, рекао је Кецман.
Подносиоци овог захтјева су дужни да три године буду у статусу комерцијалног пољопривредног газдинства, те ријеше свој статус кроз доприносе.
„Заинтересованост је доста добра, мања у односу на самозапошљавање код жена, али ту је и мање корисника једна дио се запошљава у привреди, други дио у свом газдинству нешто покушава“, рекао је Кецман.
Кецман је нагласио да увијек има простора за побољшања те је циљ, али и препорука увођење интегрисаног система за плаћање, односно софтверско рјешење од подношења захтјева до исплаћивања како би се континуирано имао преглед на цјелокупан процес.
„Агенција је у претходном периоду основала и одјељење за медијско представљање, односно информације те се очекује да ћемо кроз друштвене мреже и медије још више приближити корисницима, мада већина њих већ је упозната и сваке године су проблеми све мањи и мањи и они добро познају своја права и обавезе“, казао је Кецман.
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