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Насјели на међународну превару: Са рачуна Игмана наводном грешком исплаћено 780 хиљада евра непознатом партнеру

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 10:41

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Насјели на међународну превару: Са рачуна Игмана наводном грешком исплаћено 780 хиљада евра непознатом партнеру
Фото: Igman

Са рачуна компаније Игман д.д. Коњиц нестало је око 780.000 евра, а случај је пријављен надлежним институцијама које су покренуле истрагу због сумње да је ријеч о софистицираној хакерској превари, сазнаје Истрага.

Нестанак новца пријављен је прошлог петка, када су о свему обавијештени Министарство унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона, Тужилаштво ХНК и Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА).

Према досадашњим сазнањима, сумња се да је предузеће постало жртва такозване „business e-mail compromise“ преваре, у којој починиоци користе лажне e-mail адресе како би се представили као пословни партнери. У конкретном случају, новац са рачуна Игмана је наводно уплаћен на трансакцијски рачун који су доставили преваранти користећи e-mail адресу која је била готово идентична службеној адреси фирме из Турске са којом Игман сарађује.

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Истражитељи су у међувремену успјели ући у траг већем дијелу новца. Како сазнаје Истрага, око 600.000 евра пребачено је на рачун у Холандији и тај износ је одмах блокиран, односно замрзнут захваљујући брзој реакцији надлежних институција и међународној сарадњи. Међутим, преосталих око 180.000 евра пребачено је на три различита рачуна у Уједињеним Арапским Емиратима. За сада није познато да ли ће тај новац бити могуће вратити, а активности на његовом проналаску и евентуалном блокирању су у току.

Надлежне полицијске и правосудне институције настављају истрагу како би утврдиле све околности под којима је дошло до овог случаја, идентификовале одговорне особе и покушао осигурати поврат средстава.

Компанија Игман се иначе налази у једној од најтежих пословних криза од свог оснивања. Фабрика намјенске индустрије из Коњица пословну 2025. годину завршила је с губитком од 15,3 милиона марака, што представља један од највећих минуса у њеној новијој историји.

(Истрага)

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Тагови :

Игман Коњиц

превара

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