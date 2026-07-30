Колапс на граничним прелазима

Аутор:АТВ редакција
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На граничним прелазима Зупци, Делеуша, Изачић и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
Из АМС наводе да је, с обзиром на сезону годишњих одмора, стање на граничним прелазима промјењиво, те да су гужве и дужа задржавања очекивана.
"Возачима савјетујемо да се прије поласка на пут, о стању на границама информишу путем камера на нашој веб-страници", наводе из АМС-а.
У саопштењу се додаје да је до краја септембра у функцији гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић
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