Logo

Сладић објаснио два топлотна таласа: У јуну "претис-лонац", а сада "рерна с вентилатором"

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 11:17

Коментари:

0
Сладић објаснио два топлотна таласа: У јуну "претис-лонац", а сада "рерна с вентилатором"
Фото: Tanjug/AP/Petros Karadjias, Envato/goinyk,melis82

Метеоролог Недим Сладић упоредио је актуелни топлотни талас са оним који је крајем јуна захватио Босну и Херцеговину, наводећи да је главна разлика у количини влаге у ваздуху.

Иако су температуре у оба периода биле готово идентичне, знатно нижа температура росишта током актуелног таласа доприноси томе да нема израженог осјећаја спарине, па се високе температуре лакше подносе.

Сладић је то показао на примјеру мјерења у Мостару.

Температура ваздуха у овом граду 29. јуна износила је 40,2 степена Целзијуса, док је температура росишта била 23,3 степена. Субјективни осјећај температуре тада је износио чак 50,4 степена.

топлотни талас

Друштво

Наранџасто упозорење за Српску: Очекује се 39 степени

Мјесец дана касније, 29. јула, у Мостару је измјерено 40 степени, али је температура росишта износила свега 8,7 степени, због чега је субјективни осјећај био 40,7 степени.

"Разлика је, народним језиком и жаргонски, у томе што је у јуну све личило на „претис-лонац и сауну“, а сада на „рерну с вентилатором“, навео је Сладић на свом профилу на Фејсбуку.

Иако ће актуелни топлотни талас бити дуготрајан, осјећај спарине је знатно мањи, па је врућина током дана подношљивија, а тијело се лакше хлади.

Сладић је, ипак, упозорио да ни овакву врућину не треба потцјењивати и да високе температуре нису безопасне.

Зашто је температура росишта важна

Температура росишта (dewpoint temperature) показује количину влаге у ваздуху и представља температуру до које ваздух мора да се охлади, при непромијењеном притиску, како би постао потпуно засићен влагом.

Овај параметар је важан за способност људског организма да се хлади, јер од количине влаге зависи колико брзо и ефикасно зној испарава са коже.

Карло Анћелоти

Фудбал

Анћелоти нашао разлог за дебакл Бразила: "Изгубили смо због паузе за хидратацију"

Када је температура росишта нижа од 15 степени, зној лакше испарава, па се тијело брже хлади и високе температуре су подношљивије.

Температура росишта изнад 21 степена сматра се границом након које је хлађење организма успорено. Ваздух тада дјелује тежак и влажан, а тијело се додатно оптерећује покушавајући да снизи температуру.

Током јунског топлотног таласа у Мостару је у једном тренутку забиљежена температура росишта од 23,7 степени, што, према Сладићевим ријечима, није уобичајена вриједност ни за континенталну Босну ни за Херцеговину.

Због тога температура ваздуха од 38 степени уз 10 до 20 одсто релативне влажности није исто што и иста температура уз влажност од 43 одсто. При већој влажности субјективни осјећај је знатно виши, а организам се брже исцрпљује јер зној не може довољно ефикасно да испарава.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Недим Сладић

топлотни талас

Временска прогноза

Коментари (0)

Прочитајте више

Превод: Тренер Њукасла Еди Хау аплаудира навијачима на крају утакмице енглеске Премијер лиге између Арсенала и Њукасл јунајтеда у Лондону, у суботу, 25. априла 2026. године.

Фудбал

Шок из Њукасла – тренер поднио оставку усред припрема!

1 ч

0
Жена повријеђена у судару у Кнежеву, ухапшен пијани возач

Хроника

Жена повријеђена у судару у Кнежеву, ухапшен пијани возач

1 ч

0
Астролози тврде: Ова три знака могла би имати највише успјеха у играма на срећу до 6. августа

Друштво

Астролози тврде: Ова три знака могла би имати највише успјеха у играма на срећу до 6. августа

1 ч

0
Пресуда генералу Ђукићу и крајишким Србима правосудни "трофеј" уочи годишњице "Олује"

Република Српска

Пресуда генералу Ђукићу и крајишким Србима правосудни "трофеј" уочи годишњице "Олује"

1 ч

0

Више из рубрике

Астролози тврде: Ова три знака могла би имати највише успјеха у играма на срећу до 6. августа

Друштво

Астролози тврде: Ова три знака могла би имати највише успјеха у играма на срећу до 6. августа

1 ч

0
сок сламка чаша

Друштво

Лизао сламку па је вратио међу чисте, добио папрену казну

2 ч

0
Жена у врту

Друштво

Грантови од 10.000 КМ за жене, и до 40.000 КМ за младе стручњаке

2 ч

0
цеста сунце асфалт пут

Друштво

АМС упозорава: Високе температуре и радови успоравају саобраћај

4 ч

0

  • Најновије

12

27

У прошлој години додијељена државна помоћ од 276 милиона КМ

12

14

Кошарац: Конаковићево перфидно настојање да рехабилитује пропале политике

12

10

Граорац: Три деценије без правде за српске жртве

12

07

Шокантан случај у Бањалуци: Жену и дијете држали заточене у стану!

12

06

У Ријеци због најављеног топлотног таласа бескућницима обезбијеђен смјештај

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима