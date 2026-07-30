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Жена повријеђена у судару у Кнежеву, ухапшен пијани возач

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 10:45

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Жена повријеђена у судару у Кнежеву, ухапшен пијани возач
Фото: АТВ

Возач комбија Б.Д. из Кнежева ухапшен је након што је пијан учествовао у саобраћајној незгоди у којој је лакше повријеђена жена.

Незгода се догодила јуче око 18.45 часова у мјесту Шолаји код Кнежева када је дошло до судара ”фолксваген” комбија и аутомобила ”ауди”.

”У незгоди је учествовао аутомобил ”ауди” којим је управљала Т.С. из Кнежева и ”фолскваген” комби за чијим воланом је био Б.Д. У незгоди је повријеђена жена која је била сувозач у аутомобилу”, наводе у ПУ Бањалука.

Након судара повријеђеној жени је указана љекарска помоћ у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

”Испитивањем на присуство алкохола код Б.Д. је утврђено присуство од 1,70 g/kg у организму. Он је лишен слободе због почињених прекрашаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ”, наводе у ПУ Бањалука.

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Тагови :

пијани возач

хапшење

ПУ Бањалука

Кнежево

алкотест

Саобраћајна незгода

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