Жена повријеђена у судару у Кнежеву, ухапшен пијани возач

Аутор:АТВ редакција
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Возач комбија Б.Д. из Кнежева ухапшен је након што је пијан учествовао у саобраћајној незгоди у којој је лакше повријеђена жена.
Незгода се догодила јуче око 18.45 часова у мјесту Шолаји код Кнежева када је дошло до судара ”фолксваген” комбија и аутомобила ”ауди”.
”У незгоди је учествовао аутомобил ”ауди” којим је управљала Т.С. из Кнежева и ”фолскваген” комби за чијим воланом је био Б.Д. У незгоди је повријеђена жена која је била сувозач у аутомобилу”, наводе у ПУ Бањалука.
Након судара повријеђеној жени је указана љекарска помоћ у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.
”Испитивањем на присуство алкохола код Б.Д. је утврђено присуство од 1,70 g/kg у организму. Он је лишен слободе због почињених прекрашаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ”, наводе у ПУ Бањалука.
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