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Пуцњаве, убиства и покушаји ликвидација: Шта се дешава са безбједношћу у Сарајеву?

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 08:42

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Пуцњаве, убиства и покушаји ликвидација: Шта се дешава са безбједношћу у Сарајеву?
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Мушкарац рањен у ногу, нападач у бијегу. Сукоб четири особе, полиција трага за мушкарцем због покушаја убиства. Ухапшен 43-годишњак због убиства двије особе. Пуцњава на Башчаршији у близини угоститељских објеката. Ово су вијести које обиљежавају јул у Сарајеву.

Од почетка године забиљежено је десет инцидената који су укључивали пуцњаву, а према статистичким подацима МУП-а у првих пет мјесеци евидентирано је шест покушаја убиства. Поређења ради, за 2025. годину евидентирано је 12 покушаја убистава. Другим ријечима, за само пет мјесеци ове године регистрована је половина основног броја покушаја убистава из читаве претходне године

Синоћ на најпрометнијем мјесту у Сарајеву поново пуцњава. У пола сам навече, на Башчаршији у близини бројних угоститељских објеката дошло је до пуцњаве. Читава ситуација изазвала је панику међу гостима, бројним пролазницима и туристима.

Нема информација да је осумњичени ухапшен. Све ово потеже причу о безбједности у Сарајеву.

Од 2022. године до краја 2025. полиција је евидентирала чак 22 убиства и најмање 37 покушаја убиства. Оно што посебно забрињава је употреба ватреног оружја у обрачунима. Додатно узнемирује чињеница што се обрачуни дешавају на улицама без обзира на доба дана.

Насиље није само улични криминал

Безбједносна слика не може се свести само на пуцњаве и обрачуне на улицама. У првом тромјесечју 2026. године полиција је евидентирала 150 кривичних дјела насиља у породици, што је 76 дјела или 102,7 одсто више него у истом периоду претходне године.

Највише ових кривичних дјела регистровано је на подручју Илиџе: 41, затим Новог Града: 33, Новог Сарајева: 21, Центра: 20 и Старог Града: 17.

Ови подаци показују да се питање безбједности не односи само на јавне просторе, угоститељске објекте и саобраћајнице, већ и на породичне домове.

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Тагови :

Сарајево

Пуцњава

покушај убиства

Убиство

безбједност

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