Аеродром Бањалука шири мрежу летова и уводи хотелске аранжмане

Аутор:АТВ редакција
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Аеродром Бањалука посљедњих година постао је важна саобраћајна веза Републике Српске са европским дестинацијама. Са растом интересовања путника, новим линијама и плановима за даљи развој, питање је како наставити тај тренд и одговорити на све веће захтјеве путника и тржишта.
Директорка Аеродрома, Валентином Кецман, у Јутарњем програму РТРС, рекла је да се у овој години биљежи мањи број путника али то је зато јер су нискобуџетне компаније смањиле број летова.
"Оно што је важно јесте да смо задржали исте дестинација и додали још једну нову - за Црну Гору. Пребацили смо фокус на преговоре са новим авио - компанијама како би ширили мрежу летова. Лет на линији Бањалука - Тиват је постигао успех", рекла је Кецман.
Ове зиме почеће продаја карата за летове у било ком крају свијета.
"Такође, од прољећа ће се моћи куповати и карте за аранжмане за следећу љетну сезону. План је да уз карту може да се купи и хотелски аранжман као и превоз до хотела", навела је Кецман.
Линија за Тиват ће се задржати и за наредно љето, потврдила је Кецман.
"Преговара се и за три лета седмично и вјероватно ће се то реализовати. Ово је био добар потез, са промоцијом те линије и јако смо задовољни", навела је Кецман.
Тренутно су у току преговори и за неке нове линије за прољеће.
"Добра је сарадња и са ресорним министарством. До почетка зимске сезоне имаћемо листу дестинација за сљедеће љето. Два лета седмично остаће и за Србију", навела је Кецман.
(РТРС)
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