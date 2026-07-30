Аеродром Бањалука шири мрежу летова и уводи хотелске аранжмане

Директорка Аеродрома, Валентином Кецман, у Јутарњем програму РТРС, рекла је да се у овој години биљежи мањи број путника али то је зато јер су нискобуџетне компаније смањиле број летова.

"Оно што је важно јесте да смо задржали исте дестинација и додали још једну нову - за Црну Гору. Пребацили смо фокус на преговоре са новим авио - компанијама како би ширили мрежу летова. Лет на линији Бањалука - Тиват је постигао успех", рекла је Кецман.

Ове зиме почеће продаја карата за летове у било ком крају свијета.

"Такође, од прољећа ће се моћи куповати и карте за аранжмане за следећу љетну сезону. План је да уз карту може да се купи и хотелски аранжман као и превоз до хотела", навела је Кецман.

Линија за Тиват ће се задржати и за наредно љето, потврдила је Кецман.

"Преговара се и за три лета седмично и вјероватно ће се то реализовати. Ово је био добар потез, са промоцијом те линије и јако смо задовољни", навела је Кецман.

Тренутно су у току преговори и за неке нове линије за прољеће.

"Добра је сарадња и са ресорним министарством. До почетка зимске сезоне имаћемо листу дестинација за сљедеће љето. Два лета седмично остаће и за Србију", навела је Кецман.

(РТРС)