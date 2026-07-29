Нуждић позвао надлежне органе у ФБиХ да хитно реагују поводом информација о Елфети Весели

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић сматра да јавност мора да зна потпуну истину о информацијама да Елфета Весели, осуђена за монструозно убиство дјечака Слободана Стојановића, више времена проводи на слободи него у затвору.
Нуждић је позвао руководство Казнено-поправног завода у Тузли и све надлежне институције Федерације БиХ и БиХ да одмах јавности кажу истину о овом случају.
"Грађани имају право да знају ко је донио такве одлуке, по ком основу и ко ће сносити одговорност ако се покаже да су прекршени закон и елементарни осјећај за правду", рекао је Нуждић Срни.
Ако су ове информације тачне, додао је Нуждић, онда је то срамота без преседана.
"То није само шамар породици Слободана Стојановића, него шамар сваком човјеку који још вјерује да правда постоји. Ако правосудни систем може да награђује особу осуђену за убиство дјетета, онда је тај систем дубоко изгубио свој смисао", поручио је Нуждић.
Он је рекао да се овим шаље порука да је убиство дјетета злочин који временом постаје мање страшан, да се монструозност заборавља, да злочинац заслужује повластице, док породица жртве доживотно носи бол коју нико не може излијечити.
"Слободан Стојановић никада није добио другу шансу. Није добио прилику да одрасте, да живи, да заснује породицу стога не постоји ниједно образложење које може ублажити огорчење јавности ако се испостави да су ови наводи тачни", закључио је Нуждић.
Жена монструм Елфета Весели, осуђена због свирепог убиства српског дјечака Слободана Стојановића из Доње Каменице, по свему судећи се налази на дуготрајној бесплатној рехабилитацији, а не на издржавању казне у затвору у Тузли за најтежа кривична дјела, изјавио је предсједник Асоцијације патриота Републике Српске Слободан Жупљанин.
Жупљанин је рекао Срни да Асоцијација патриота Републике Српске располаже одређеним информацијама из затворских кругова да Веселијеву награђују изузетним погодностима.
Елфета Весели, послије 10 година бјежања од правде, налази се на издржавању казне затвора у трајању од 13 година у Тузли због свирепог убиства дјечака Слободана Стојановића, преноси Срна.
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