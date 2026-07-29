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Младић (21) задобио повреде опасне по живот након пада са електричног тротинета

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 15:45

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Pет електричних trotineta уредно поређани напољу, спремни за изнајмљивање.
Фото: Biekir Litovchenko/Pexels

Младић (21) задобио је тешке тјелесне повреде опасне по живот након пада са електричног тротинета. Несрећа се догодила у сарајевској општини Илиџа.

До незгоде је дошло јуче око 17:20 сати у улици Џемала Биједића, гдје је, према информацијама полиције, А.М. изгубио контролу над електричним тротинетом и пао на коловоз.

Повријеђени је превезен на Клинички ургентни центар Универзитетског клиничког центра Сарајево, гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде опасне по живот. Након указане прве помоћи упућен је на Клинику за неурохирургију ради наставка лијечења.

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О случају је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, док су увиђај на мјесту несреће обавили припадници Управе полиције МУП-а КС.

Ово је други озбиљан инцидент с електричним тротинетима у Сарајеву у посљедњих неколико дана. Подсјећамо, недавно је у судару електричног тротинета и аутомобила смртно страдао возач тротинета.

(Црна-Хроника)

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Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

електрични тротинет

повријеђен младић

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