Logo

Инцидент у љетњем кампу: Дјеци позлило након игре са брзим испијањем воде

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 16:30

Коментари:

0
Сипање воде из пластичне флаше у чашу.
Фото: Pexels

Више дjеце имало је здравствене тегобе након што су током љетњег програма у белгијској општини Калмтаут, у региону Антверпен, учествовала у игри која подразумијева брзо испијање већих количина воде.

Представник општине и вршилац дужности градоначелника Калмтаута, Јеф ван ден Берг, изјавио је да није познато колико је дјеце имало тегобе, али да су поједини учесници добили главобољу, док је један малишан повраћао.

Како преноси Фламанска радио-телевизија (ВРТ), општина је обавијестила родитеље о инциденту и упутила извињење, наводећи да "активност није била примјерена", упркос намјери аниматора да подстакну дјецу да током топлог времена уносе довољно течности.

Ван ден Берг је рекао да ће општинска служба за младе разговарати са аниматорима како би им указала да и прекомјеран унос воде може бити штетан по здравље.

Истакао је да не треба доносити преурањене закључке о раду аниматора, наводећи да се око 70 волонтера током летњег распуста ангажује како би дјеци омогућили квалитетне активности док су родитељи на послу.

"Начињена је грешка и то није смјело да се догоди, али то не умањује чињеницу да они обављају веома важан посао", рекао је Ван ден Берг.

Кукурузни мољац

Савјети

Како се на природан начин ријешити мољаца који уништавају одјећу?

Родитељи су позвани да обрате пажњу на могуће симптоме прекомерног уноса воде код деце, укључујући мучнину, повраћање, главобољу, вртоглавицу, поспаност, збуњеност, болове или грчеве у мишићима, као и отицање шака и стопала, уз препоруку да у случају појаве једног или више симптома одмах потраже љекарску помоћ или се јаве служби хитне медицине.

Фламански јавни сервис подсјећа и да је у новембру прошле године десетогодишњи дјечак завршио на одјељењу интензивне његе у Антверпену пошто је током извиђачке активности за два сата попио пет литара воде у оквиру исте игре, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вода

Изазов

Белгија

Дјеца

Коментари (0)

Прочитајте више

УЕФА поново, још жешће, ударила на ФИФА

Фудбал

УЕФА поново, још жешће, ударила на ФИФА

3 ч

0
Како се на природан начин ријешити мољаца који уништавају одјећу?

Савјети

Како се на природан начин ријешити мољаца који уништавају одјећу?

3 ч

0
Ненад Радинковић изручен БиХ из Србије

Хроника

Ненад Радинковић изручен БиХ из Србије

3 ч

3
предсједник СНСД Милорад Додик

Република Српска

Додик: Слобода - света ријеч српског народа

3 ч

0

Више из рубрике

Изгорјеле бунгалове у кампу приказује фотографија након што је пожар захватио ово подручје у Пелајос де ла Преси, у покрајини Мадрид, Шпанија, у понедјељак, 27. јула 2026. године.

Свијет

Премијер Шпаније: Наредних 12 часова кључни у борби са пожарима

4 ч

0
Пожар у Турској у току евакуација становништва

Свијет

Евакуација становништва у Турској због ватрене стихије

4 ч

0
Плажа је дио морске или слатководне обале уређен за купање људи.

Свијет

Узбуна на плажи: Пронађена противтенковска мина тик уз обалу

5 ч

0
Вулкан је геолошки облик гдје лава излази на површину Земљине коре.

Свијет

Почела ерупција вулкана на Хавајима

6 ч

0

  • Најновије

19

46

Рок од три седмице: Мјештани Рамића најавили блокаде због депоније

19

41

Трамп након иранског напада на Јордан: ''Ударићемо их снажно''

19

26

Аутомобил слетио са пута, повријеђена жена

19

25

Против Јусуфа Нуркића поднесена кривична пријава

19

24

Сјајне вијести за све који имају рођаке у иностранству: БиХ на корак од СЕПА система

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима