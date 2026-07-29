Инцидент у љетњем кампу: Дјеци позлило након игре са брзим испијањем воде

Аутор:АТВ редакција
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Више дjеце имало је здравствене тегобе након што су током љетњег програма у белгијској општини Калмтаут, у региону Антверпен, учествовала у игри која подразумијева брзо испијање већих количина воде.
Представник општине и вршилац дужности градоначелника Калмтаута, Јеф ван ден Берг, изјавио је да није познато колико је дјеце имало тегобе, али да су поједини учесници добили главобољу, док је један малишан повраћао.
Како преноси Фламанска радио-телевизија (ВРТ), општина је обавијестила родитеље о инциденту и упутила извињење, наводећи да "активност није била примјерена", упркос намјери аниматора да подстакну дјецу да током топлог времена уносе довољно течности.
Ван ден Берг је рекао да ће општинска служба за младе разговарати са аниматорима како би им указала да и прекомјеран унос воде може бити штетан по здравље.
Истакао је да не треба доносити преурањене закључке о раду аниматора, наводећи да се око 70 волонтера током летњег распуста ангажује како би дјеци омогућили квалитетне активности док су родитељи на послу.
"Начињена је грешка и то није смјело да се догоди, али то не умањује чињеницу да они обављају веома важан посао", рекао је Ван ден Берг.
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Родитељи су позвани да обрате пажњу на могуће симптоме прекомерног уноса воде код деце, укључујући мучнину, повраћање, главобољу, вртоглавицу, поспаност, збуњеност, болове или грчеве у мишићима, као и отицање шака и стопала, уз препоруку да у случају појаве једног или више симптома одмах потраже љекарску помоћ или се јаве служби хитне медицине.
Фламански јавни сервис подсјећа и да је у новембру прошле године десетогодишњи дјечак завршио на одјељењу интензивне његе у Антверпену пошто је током извиђачке активности за два сата попио пет литара воде у оквиру исте игре, преноси Танјуг.
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