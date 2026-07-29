Почела ерупција вулкана на Хавајима

Аутор:АТВ редакција
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На Хавајима је почела ерупција вулкана Килауеа, саопштио је Амерички институт за геолошка истраживања /УСГС/.
У саопштењу се наводи да је ерупција почела у 10.22 часа по локалном времену "са преливом из сјеверног отвора".
"У таквим условима, упозорење за ваздушни саобраћај подигнуто је са жутог на наранџасто", објавио је УСГС.
The 52nd lava fountaining episode of Kilauea Volcano on the Big Island of Hawaii has begun! Very very slow start, the slowest yet I can remember, but tilt is now decreasing and the fountain growing taller. Unfortunately I won't livestream this eruption so here is the USGS link… pic.twitter.com/Dd6IEwOTIK— Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) July 29, 2026
Из Института додају да постојећи ниво активности "може да се настави сатима или данима" прије појаве лаве, те да се очекује да ће се то, ипак, догодити најкасније сутра, преноси Срна.
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