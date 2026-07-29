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Почела ерупција вулкана на Хавајима

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 13:51

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Вулкан је геолошки облик гдје лава излази на површину Земљине коре.
Фото: pexels/ James Lee

На Хавајима је почела ерупција вулкана Килауеа, саопштио је Амерички институт за геолошка истраживања /УСГС/.

У саопштењу се наводи да је ерупција почела у 10.22 часа по локалном времену "са преливом из сјеверног отвора".

"У таквим условима, упозорење за ваздушни саобраћај подигнуто је са жутог на наранџасто", објавио је УСГС.

Из Института додају да постојећи ниво активности "може да се настави сатима или данима" прије појаве лаве, те да се очекује да ће се то, ипак, догодити најкасније сутра, преноси Срна.

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Тагови :

вулкан

ерупција вулкана

Хаваји

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