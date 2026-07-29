Алжир добио прву жену на челу Парламента

Аутор:АТВ редакција
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Халида Буфедеш, алерголошкиња по струци која у парламенту представља главни град Алжир, изабрана је за предсједницу Народне скупштине, поставши тако прва жена на тој функцији у историји Алжира.
Буфедеш је чланица Националног ослободилачког фронта, историјске странке која је предводила борбу за независност Алжира и која је савезник актуелне владе.
Национални ослободилачки фронт био је највећи побједник парламентарних избора одржаних раније овог мјесеца, освојивши 91 од укупно 407 посланичких мјеста.
Khalida Boufedeche elected as Algeria's first woman parliamentary speaker— FRANCE 24 (@FRANCE24) July 29, 2026
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Изборе је обиљежила најнижа излазност у историји, од свега 21 одсто.
Буфедеш, иначе алерголошкиња по струци, чланица је Централног комитета своје странке, а прије уласка у парламент обављала је више функција у локалној политици.
На мјесто предсједнице парламента изабрана је у институцији у којој су жене и даље знатно недовољно заступљене, са само 25 посланичких мјеста, што чини шест одсто укупног броја посланика.
У претходном сазиву парламента било је 38 посланица, док их је у сазиву прије тога било 118, након избора одржаних 2017. године по систему изборних квота
(РТС)
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