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Алжир добио прву жену на челу Парламента

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 13:35

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Халида Буфедеш, алерголошкиња по струци која у парламенту представља главни град, изабрана је за председницу Народне скупштине, као прва жена на тој функцији у историји Алжира.
Фото: Tanjug/AP Photo/Fateh Guidoum

Халида Буфедеш, алерголошкиња по струци која у парламенту представља главни град Алжир, изабрана је за предсједницу Народне скупштине, поставши тако прва жена на тој функцији у историји Алжира.

Буфедеш је чланица Националног ослободилачког фронта, историјске странке која је предводила борбу за независност Алжира и која је савезник актуелне владе.

Национални ослободилачки фронт био је највећи побједник парламентарних избора одржаних раније овог мјесеца, освојивши 91 од укупно 407 посланичких мјеста.

Изборе је обиљежила најнижа излазност у историји, од свега 21 одсто.

Буфедеш, иначе алерголошкиња по струци, чланица је Централног комитета своје странке, а прије уласка у парламент обављала је више функција у локалној политици.

На мјесто предсједнице парламента изабрана је у институцији у којој су жене и даље знатно недовољно заступљене, са само 25 посланичких мјеста, што чини шест одсто укупног броја посланика.

У претходном сазиву парламента било је 38 посланица, док их је у сазиву прије тога било 118, након избора одржаних 2017. године по систему изборних квота

(РТС)

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Тагови :

Халида Буфедеш

Алжир

Парламент

народна скупштина

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