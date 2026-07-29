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Како Гугл Мапа предвиђа гужве у саобраћају?

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 14:32

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Гугл Мапа
Фото: pexels/Caleb Oquendo

Када прије поласка провјерите стање у саобраћају на Гугл Мапи, апликација не приказује само актуелне гужве, већ помоћу вјештачке интелигенције процјењује како ће се оне развијати током вашег путовања.

Многи возачи зато прије поласка провјеравају могуће руте и избјегавају дионице означене жутом или црвеном бојом.

Подаци о тренутном стању на путевима прикупљају се обједињавањем информација са телефона корисника који се већ крећу тим правцима и користе апликацију. На основу брзине њиховог кретања Гугл Мапа може да процијени гдје је саобраћај успорен или потпуно блокиран, преноси Benchmark.

Апликација, међутим, не приказује само тренутно стање, већ покушава да предвиди како ће се гужва мијењати током путовања. Гугл Мапс је користио АИ технологије за прогнозирање саобраћаја много прије него што је вјештачка интелигенција постала широко заступљен маркетиншки појам.

Систем комбинује податке у реалном времену са информацијама из прошлости о саобраћају на одређеном путу, у одређено доба дана и одређеним данима у седмици.

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Саобраћај се већину дана одвија према релативно предвидљивим обрасцима. Руте које запослени свакодневно користе обично су оптерећеније током јутарњег и поподневног шпица, док су у другим периодима знатно проходније.

Ипак, ванредни догађаји могу потпуно да поремете уобичајени ток. Саобраћајна незгода, радови на путу или затворена дионица могу да натјерају возаче да користе алтернативне правце, па се гужве појављују на мјестима на којима се иначе не очекују.

Због тога Гугл Мапа не може да се ослони само на раније прикупљене податке. АИ анализира актуелне информације и пореди их са дугорочним трендовима како би процијенио будуће стање и предложио руту са најкраћим очекиваним временом путовања.

Сличан приступ користи и навигациона апликација Waze, која историјске и тренутне податке комбинује приликом израчунавања процијењеног времена доласка. Waze притом узима у обзир и врсту возила коју корисник вози.

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Аутомобили ће се у саобраћајној гужви углавном кретати приближно истом брзином, док мотоциклиста у појединим ситуацијама може лакше да се пробије кроз колону. Апликација зато прилагођава процјену времена путовања доступним подацима о возилу и условима на путу.

Тачност ових прогноза зависи од количине и квалитета прикупљених података, али се побољшава како системи добијају више информација и напредније алгоритме. Чак и корисници који употребљавају само основне функције имају корист од процеса који се непрестано одвијају у позадини, пише БГР.

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Тагови :

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