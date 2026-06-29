Гугл улази у елиту Волстрита: Технолошки гигант истиснуо компанију која је 40 година била симбол Америке

Аутор:АТВ редакција
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Матична компанија Гугла, Алфабет (Alphabet), замијениће Веризон комјуникејшнс (Verizon Communications) у индексу Дау Џонс индустријски просјек (Dow Jones Industrial Average, DJIA) на отварању трговања у понедјељак, 29. јуна. Тиме ће овај индекс, који окупља 30 најпознатијих америчких компанија, постати још изложенији дигиталном сектору.
Алфабет је потрошачима најпознатији као власник Гугла и Јутјуба (YouTube), али, како наводи С&П Глобал (S&P Global), портфељ ове компаније далеко је шири и обухвата оглашавање, инфраструктуру у облаку, вјештачку интелигенцију, хардвер, самовозеће аутомобиле и здравствене технологије.
„Укључивање Алфабета прошириће и ојачати изложеност Дау Џонса овим динамичним областима америчке економије“, саопштио је С&П Глобал.
„Његова већа тржишна капитализација и цијена акције, заједно са ширином пословања, чине га репрезентативнијим представником сектора комуникационих услуга у оквиру Дау Џонса“, додаје се у саопштењу.
Промјена се односи на акције Алфабета класе А, које се тргују под ознаком GOOGL. Акције класе Ц, које носе ознаку GOOG, неће бити дио Дау Џонса.
Телекомуникациони гигант Веризон, који је у Дау Џонсу од 1984. године, у поређењу са Алфабетом дјелује као знатно традиционалнији бизнис. Подсјећања ради, Епл (Apple) је 2015. године у овом индексу замијенио Еј-Ти-енд-Ти (AT&T). Образац је прилично јасан.
С&П Глобал наводи да Веризон, због ниске цијене акције, чини тек пола процентног поена укупне тежине Дау Џонса. Дау Џонс је индекс пондерисан цијеном акција, што значи да „акције које упорно имају нижу цијену имају занемарљив утицај на индекс“, навео је С&П Глобал.
Иако овакве промјене изазивају велику пажњу, улазак у Дау Џонс више је симболичан него суштински важан догађај. Главни репер за кретање америчког тржишта акција ипак је С&П 500. Управо зато укупна вриједност новца који пасивно прати тај индекс износи око 12 билиона долара.
На примјер, највећи берзански фонд (exchange-traded fund, ETF) на свијету, Vanguard S&P 500 ETF (VOO), сам има више од 1,7 билиона долара имовине под управљањем. Упоредив производ који прати Дау Џонс, State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA), има око 43 милијарде долара имовине под управљањем.
Осим тога, као што је већ наведено, Дау Џонс се не пондерише према тржишној капитализацији, већ према цијени акције. Иако Алфабет има велики утицај на кретање индекса пондерисаних тржишном капитализацијом, као што су С&П 500, Насдак композит (Nasdaq Composite) и Насдак 100 (Nasdaq-100), по тренутној цијени акције GOOGL ће у Дау Џонсу имати приближно исти значај као, на примјер, Шервин-Вилијамс (Sherwin-Williams).
Ипак, овај индекс најугледнијих америчких компанија сада ће обухватати велики број највећих имена из технолошког сектора и сектора комуникационих услуга: Епл, Амазон (Amazon.com), Нвидију (Nvidia), Мајкрософт (Microsoft), као и Сејлсфорс (Salesforce), Сиско системс (Cisco Systems) и Ај-Би-Ем (IBM).
Улазак Алфабета у Дау Џонс сам по себи није разлог за куповину акција једне од компанија из такозване „Величанствене седморке“ (Magnificent 7). Ништа се није промијенило у њеним основним показатељима. Иако су акције тренутно око 15 одсто испод мајског врхунца, Волстрит и даље има позитиван став.
Од 63 аналитичара који прате GOOGL, а које је анкетирао С&П Глобал маркет интелигенс (S&P Global Market Intelligence), њих 42 препоручује „снажну куповину“, 14 препоручује „куповину“, док седам има препоруку „задржати“. То укупно даје консензусну препоруку „снажна куповина“.
Главни инвестициони аргумент Волстрита за GOOGL своди се на вјештачку интелигенцију.
„Алфабет је у најмању руку конкурентан, ако већ није и лидер, у развоју генеративне вјештачке интелигенције, нове рачунарске парадигме која се брзо развија и потенцијално мијења правила игре“, пише аналитичар Аргус рисерча (Argus Research) Џозеф Бонер, који акцијама даје препоруку „купити“.
„И даље нам се допадају основни бизниси Алфабета и сматрамо да су акције GOOGL атрактивно вредноване, имајући у виду простор за раст компаније“, навео је Бонер.
Закључак је да, ако су инвеститори и раније имали позитиван став о акцијама GOOGL, улазак у Дау Џонс не даје разлог да га промијене. Али то не значи да акцију треба куповати само зато што се Алфабет боље уклапа у Дау Џонс од Веризона.
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