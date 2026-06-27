Нафта поново поскупљује, напад на Иран пореметио пад

Аутор:АТВ редакција
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Нафта је у петак званично завршила у паду и забиљежила трећу седмицу губитака, али је послије затварања берзе поскупјела због вијести о америчком нападу на Иран.
Вијест је објављена само неколико минута прије завршетка електронског трговања након редовног радног времена, због чега трговци нису имали много времена да реагују. Напад је изведен као одговор на ирански напад од четвртка на комерцијални брод који је пролазио кроз Хормушки мореуз.
САД су, како је оцијенио Тарик Захир, управљачки партнер у компанији Тајк кепитал адвајзорс (Tyche Capital Advisors), посегнуле за "типичном страницом из приручника", према којој морају нешто да ураде као одговор на иранску агресију, али тако да то буде "брз напад на ограничене циљеве", након чега би се наставили мировни преговори.
"Лопта је сада у дворишту Иранаца", рекао је Захир за Маркетвоч (MarketWatch) касно у петак послијеподне.
Према његовим ријечима, ако Техеран настави да гађа бродове у мореузу или затвори тај пловни пут, очекује да ће амерички предсједник Доналд Трамп у једном тренутку изгубити стрпљење и да би могао услиједити већи напад.
Фјучерс уговор за америчку лаку нафту WTI, са испоруком у августу, на крају трговања након радног времена износио је 70,24 долара по барелу, што је раст у односу на дневно затварање од 69,23 долара.
Цијене су током редовне сесије пале 3,7 одсто, док су на седмичном нивоу изгубиле 8,7 одсто, према подацима Дау Џонс маркет дата (Dow Jones Market Data).
Августовски уговор за нафту брент износио је 72,98 долара, након што је порастао у односу на ниво затварања од 71,99 долара. Брент је у петак забиљежио пад од 4,3 одсто, а на седмичном нивоу готово 11 одсто.
Оба референтна типа нафте забиљежила су трећу узастопну седмицу губитака, при чему су од почетка мјесеца оба пала за више од 20 одсто.
Трамп је раније у петак у објави на друштвеним мрежама потврдио да је Иран прекршио споразум о прекиду ватре са САД нападом на брод у Ормуском мореузу.
Поједини аналитичари сматрају да су цијене нафте пале пребрзо, имајући у виду да неизвјесност и даље траје.
Цијене нафте ће и даље бити нестабилне - рекао је Захир прије америчког удара, додајући да су "пале превише и пребрзо".
Он је оцијенио да је примирје "веома крхко" и да трговци треба да очекују наставак нестабилности због ризика од нових вијести, све док не буде постигнут чврст споразум и док Ормуски мореуз не буде потпуно отворен, без наплате такси.
Колин Чешински, главни тржишни стратег у компанији СИА велт менаџмент (SIA Wealth Management), навео је да је сирова нафта била "главни покретач" међу робама у реакцијама на вијести о рату са Ираном. Како је објаснио, цијене нафте су на почетку сукоба расле брже од цијена бензина и других роба, а затим су и брже водиле пад.
Цијене нафте су у четвртак накратко порасле након што је Иран наговијестио да пооштрава контролу над Ормуским мореузом. Иранске власти тада су поручиле да ће се према бродовима који не буду пратили одобрене руте "поступати у складу с тим".
Питања о слободном проласку бродова кроз мореуз и даље су отворена. Блумберг (Bloomberg) је у петак објавио да је Оман европским званичницима саопштио да би бродовима могла бити наплаћивана одређена такса за пролазак кроз тај пловни пут.
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