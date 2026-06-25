Цијене нафте пале, али могућа нова поскупљења

Аутор:АТВ редакција
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Министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац рекао је да је због стабилизације прилика на Блиском истоку дошло до пада цијена нафте и на домаћем тржишту, али да су због такозваног закасњелог ефекта кризе у наредном периоду могућа одређена поскупљења.
Пуховац објашњава да на тржиште тек стиже роба која је произведена и транспортована у периоду када су цијене енергената биле знатно више због чега су могућа поскупљења.
"Надамо се да тај ефекат неће значајније утицати на кретање цијена, али ћемо наставити да пажљиво пратимо стање на тржишту и реагујемо уколико буде потребе", рекао је Пуховац за Срну.
Он је додао да је Влада Републике Српске у периоду највећих изазова предузела низ мјера како би заштитила грађане и привреду.
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Пуховац је истакао да је Влада ограничењем маржи на нафтне деривате, али и на основне животне намирнице, средства за хигијену и лијекове, настојала да очува стабилност цијена и заштити животни стандард грађана.
"Уз то, кроз мјеру поврата од 10 фенинга по литру горива обезбијеђена је додатна подршка и грађанима и привреди. Посебно је важно што су овом мјером били обухваћени и пољопривредни произвођачи у периоду сјетве, када су трошкови производње највећи. На тај начин олакшан је њихов рад и пружена подршка домаћој пољопривредној производњи", подсјетио је Пуховац.
Да су ове мјере биле оправдане и да дају резултате, додаје Пуховац, потврђују и најновији статистички подаци.
"Инфлација је у овом мјесецу нижа за 0,8 одсто у односу на претходни мјесец, што показује да су тржишне прилике стабилније и да су мјере Владе допринијеле очувању економске стабилности", навео је Пуховац.
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