Познати ланац супермаркета кажњен са 300.000 евра

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Агенција за заштиту тржишног такмичења (АЗТН) казнила је компанију Кауфланд Хрватска са 300.000 евра због тешке повреде Закона о забрани непоштених трговачких пракси у ланцу снабдијевања храном.
Како је саопштено, утврђено је да је компанија користила своју значајну преговарачку моћ како би добављачима пољопривредних и прехрамбених производа наметала непоштене трговачке услове.
Друштво
Скрининг депресије: Како се спроводи у Републици Српској?
Према налазима АЗТН-а, Кауфланд је са једним добављачем пословао на основу уговора којим је уговорио плаћање накнаде за услугу која у тренутку наплате није била пружена, а истовремено је наплаћивао и услуге које није извршио.
Такође, једном од добављача наплаћена је накнада за оглашавање које је трговац организовао самостално, без изричитог писаног захтјева добављача и без ослањања на објективне и разумне процјене трошкова.
Поред тога, утврђено је и да је компанија једном добављачу плаћала робу у роковима дужим од 30 дана за кварљиве пољопривредне и прехрамбене производе, што је супротно прописима.
Због свега наведеног, АЗТН је изрекао новчану казну од 300.000 евра, узимајући у обзир тежину прекршаја, њихов обим, трајање и посљедице по добављаче.
Свијет
Топлотни талас односи животе: Жена преминула у кампу, дијете (3) пронађено мртво у аутомобилу
Као посебно отежавајућу околност регулатор је навео чињеницу да је Кауфланд већ био кажњен за сличне прекршаје.
– Кауфланду је још 2020. године правоснажним рјешењем изречена новчана казна због наметања непоштених трговачких пракси. Један од тада утврђених прекршаја односио се управо на наплату услуга које нису пружене, што значи да је ријеч о истоврсном кршењу закона које је утврђено и у овом поступку – наводи АЗТН.
Агенција је истакла да је у овом случају утврђено чак више различитих непоштених трговачких пракси, што показује да претходно изречена казна није остварила жељени превентивни ефекат.
У саопштењу се наглашава да циљ кажњавања није сама казна, већ успостављање и заштита поштених трговачких односа у ланцу снабдевања храном, како би сви учесници на тржишту имали равноправан положај.
Свијет
Спасиоци чују заробљене испод рушевина у Венецуели: "Спасићемо их"
– Сматрамо да је новчана казна изречена у овом поступку примерена и да може допринијети остваривању сврхе због које је прописана – закључио је АЗТН.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Хроника
1 ч0
Регион
1 ч0
БиХ
1 ч1
Најновије
12
31
12
24
12
18
12
09
12
07
Тренутно на програму