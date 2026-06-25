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Држављанин БиХ осумњичен за изазивање пожара

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 10:45

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Ватра пожар варнице
Фото: Miriam Espacio/Pexels

Педесетпетогодишњи држављанин БиХ осумњичен је да за изазивање пожара код Шибеника у ком су изгорјела четири хектара растиња и маслина, као и четири телефонска стуба, саопштила је полиција.

Осумњиченом се ставља на терет да је јуче у мјесту Дворница у општини Рогозница приликом радова електричном тестером изазвао искрење усљед чега је дошло до неконтролираног ширења пожара.

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У Полицијској станици Шибеник спроведена је криминалистичка обрада над држављанином БиХ осумњиченим за довођење у опасност живота и имовине.

Пожар је у потпуности угашен синоћ у 21.10 сати, а повријеђених није било, преноси Срна.

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Тагови :

Држављанин БиХ

пожар

Хрватска

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