Држављанин БиХ осумњичен за изазивање пожара

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Педесетпетогодишњи држављанин БиХ осумњичен је да за изазивање пожара код Шибеника у ком су изгорјела четири хектара растиња и маслина, као и четири телефонска стуба, саопштила је полиција.
Осумњиченом се ставља на терет да је јуче у мјесту Дворница у општини Рогозница приликом радова електричном тестером изазвао искрење усљед чега је дошло до неконтролираног ширења пожара.
БиХ
Упозорење из МУП-а КС: Преузмите документа у овом року или ће бити поништена
У Полицијској станици Шибеник спроведена је криминалистичка обрада над држављанином БиХ осумњиченим за довођење у опасност живота и имовине.
Пожар је у потпуности угашен синоћ у 21.10 сати, а повријеђених није било, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч1
Србија
2 ч0
Регион
2 ч0
Друштво
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
5 ч0
Регион
13 ч0
Регион
15 ч0
Најновије
12
31
12
24
12
18
12
09
12
07
Тренутно на програму