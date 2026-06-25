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У ангио сали нове требињске болнице већ спашено 150 живота

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 10:21

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У ангио сали нове требињске болнице већ спашено 150 живота
Фото: АТВ

Нова требињска Болница "Свети архиђакон Стефан – 9. јануар“ за само неколико мјесеци рада постала је регионални центар у који, осим пацијената из Херцеговине, долазе и грађани Хрватске, Црне Горе, ФБиХ.

У ангио-сали већ је изведено 150 процедура, а захваљујући најсавременијој опреми и сарадњи са стручњацима из Србије и Бањалуке, у плану је увођење нових захвата који се тренутно не раде у Српској.

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"Од објекта који је био три пута мањи, данас имамо једну од најсавременијих болница у региону, у којој су, на већини одјељења, већ укинуте листе чекања. Пацијенти из Херцеговине више не морају да путују стотинама километара због прегледа или интервенција, а успјели смо да привучемо и пацијенте из сусједних земаља", поручује директор Недељко Ламбета.

"Посебно нас издваја податак да је у ангио-сали већ урађено 150 процедура. То значи 150 спасених живота, односно 150 људи који нису морали да одлазе у друге центре", додао је он.

Ламбета подсјећа да грађани Херцеговине раније нису имали доступну овакву дијагностику.

"Најближи центри били су Источно Сарајево и Бањалука, па су се многи сналазили и одлазили приватно у Црну Гору или ФБиХ. Данас то могу обавити у свом граду и у року од 24 часа добити мишљење љекара специјалисте", рекао је он за "Српскаинфо" и додао:

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"У старом објекту имали смо 2 операционе сале за цијелу болницу, а сада имамо 6 великих и 4 мале. Једна операциона сала у старом објекту увијек је морала бити резервисана за породиљу и трудницу, у случају да буде потребан царски рез. Замислите ситуацију: једна сала је заузета, друга се чува за хитан порођај, а у међувремену стиже пацијент са тешким повредама из саобраћајне несреће који мора хитно у салу. Управо то издваја ову болницу и олакшава рад запосленима, а грађанима и пацијентима источне Херцеговине пружа додатну сигурност".

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Тагови :

Болница Требиње

Требиње

Недељко Ламбета

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