У ангио сали нове требињске болнице већ спашено 150 живота

Аутор:АТВ редакција
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Нова требињска Болница "Свети архиђакон Стефан – 9. јануар“ за само неколико мјесеци рада постала је регионални центар у који, осим пацијената из Херцеговине, долазе и грађани Хрватске, Црне Горе, ФБиХ.
У ангио-сали већ је изведено 150 процедура, а захваљујући најсавременијој опреми и сарадњи са стручњацима из Србије и Бањалуке, у плану је увођење нових захвата који се тренутно не раде у Српској.
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"Од објекта који је био три пута мањи, данас имамо једну од најсавременијих болница у региону, у којој су, на већини одјељења, већ укинуте листе чекања. Пацијенти из Херцеговине више не морају да путују стотинама километара због прегледа или интервенција, а успјели смо да привучемо и пацијенте из сусједних земаља", поручује директор Недељко Ламбета.
"Посебно нас издваја податак да је у ангио-сали већ урађено 150 процедура. То значи 150 спасених живота, односно 150 људи који нису морали да одлазе у друге центре", додао је он.
Ламбета подсјећа да грађани Херцеговине раније нису имали доступну овакву дијагностику.
"Најближи центри били су Источно Сарајево и Бањалука, па су се многи сналазили и одлазили приватно у Црну Гору или ФБиХ. Данас то могу обавити у свом граду и у року од 24 часа добити мишљење љекара специјалисте", рекао је он за "Српскаинфо" и додао:
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"У старом објекту имали смо 2 операционе сале за цијелу болницу, а сада имамо 6 великих и 4 мале. Једна операциона сала у старом објекту увијек је морала бити резервисана за породиљу и трудницу, у случају да буде потребан царски рез. Замислите ситуацију: једна сала је заузета, друга се чува за хитан порођај, а у међувремену стиже пацијент са тешким повредама из саобраћајне несреће који мора хитно у салу. Управо то издваја ову болницу и олакшава рад запосленима, а грађанима и пацијентима источне Херцеговине пружа додатну сигурност".
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