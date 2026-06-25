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Све чешћа бактеријска тровања храном: Апел грађанима да читају декларације

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 09:43

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Све чешћа бактеријска тровања храном: Апел грађанима да читају декларације
Фото: Unsplash/Tara Clark

Сваке године имамо екстремно високе дневне температуре поред тропских ноћи и то је разлог што имамо учестала бактеријска тровања храном, навела је за Јутарњи програм РТРС докторица Весна Петковић, специјалиста хигијене и здравствене екологије у Институту за јавно здравство.

"Због повећаних температура које убрзавају кварење сладоледа и осталих освјежавајућих посластица, користимо лако кварљиве намирнице и зато је разлог јер љети имамо више тровања", каже Петковићева.

Храна која је термички обрађена, каже Петковићева, не смије бити на собној температури преко једног сата.

"Није нешто необичајно да у овом периоду имамо пријављена тровања храном. Имамо их и ове године као и претходних година", поручила је Петковићева.

Она истиче да је ризичнија храна, храна животињског поријекла.

"То и јесте лако кварљива храна. Ту су јаја, млијеко, млијечни производи, месо, поготово мљевено месо због своје ситности. Такође су ту и производи са мајонезом, салате и остали дресинзи. Ту нам је и сладолед и освјежавајуће посластице. Јер се за његову припрему користе лако кварљиве намирнице", поручује Петковићеве.

Апеловала је на грађане да обрате пажњу при куповини хране.

"Ако купујемо храну у ринфузном паковању односно на храну која није у оригиналном паковању, ту можемо видјети промјене. Ако је оригинално упакован производ онда обратити пажњу и на датум производње и рок истека", поручује Петковићева.

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Петковићева каже да је веома важна и нутритивна писменост грађана да путем декларације прикупљају податке и о храни и о исхрани.

Наводи да Институт за јавно здравство током цијеле године ради континуирано испитивање здравственог квалитета хране.

"Љети чешћа контрола микробиолошке исправности хране. Мимо тога је и хигијена радника. То је све гдје обраћамо пажњу како не би дошло до тровања храном", рекла је Петковићева.

/РТРС/

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Тагови :

Институт за јавно здравство Републике Српске

тровање храном

Весна Петковић

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