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Каран: Српска гради будућност кроз знање

24.06.2026 17:52

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је данас да Република Српска гради будућност кроз знање.

- Нова информатичка опрема стигла је у Добој! - навео је Каран на друштвеној мрежи Икс.

Пројекат "Боље школе за бољу будућност" настављен је у Добоју донацијом информатичке опреме Економској школи.

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Таг :

Синиша Каран

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