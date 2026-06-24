Каран: Српска гради будућност кроз знање

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је данас да Република Српска гради будућност кроз знање.
- Нова информатичка опрема стигла је у Добој! - навео је Каран на друштвеној мрежи Икс.
Пројекат "Боље школе за бољу будућност" настављен је у Добоју донацијом информатичке опреме Економској школи.
💻 Нова информатичка опрема стигла је у Добој!— Siniša Karan (@sinisa_karan) June 24, 2026
▶️ Градимо будућност кроз знање. pic.twitter.com/WJETeWyRZ4
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