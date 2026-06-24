Бојан Савић о пријетњама Изетбеговића: Републику Српску нећете дисциплиновати пријетњама - нећете успјети!

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Предсједник Градског одбора СНСД-а Бијељина Бојан Савић реаговао је на изјаву предсједника СДА Бакира Изетбеговића у којој је, говорећи о предсједнику СНСД-а Милораду Додику, рекао да се он „мора ријешити силом“, оцијенивши такву реторику опасном и неодговорном.
„Када политичар почне да говори о сили као начину рјешавања политичких неслагања, он заправо признаје да је остао без идеја, без аргумената и без повјерења у сопствену политику“, навео је Савић.
Он сматра да Изетбеговићева изјава представља озбиљно нарушавање политичког дијалога и да је неспојива са демократским принципима.
„Изјава Бакира Изетбеговића да се Милорад Додик ‘мора ријешити силом’ није само неодговорна, већ представља опасно спуштање политичког дијалога на ниво на којем више нема мјеста ни за демократију ни за разум, а Бога ми ни за ‘европске вриједности’. У земљи која је скупо платила сваки позив на сукоб, такве ријечи не смију бити олако изговорене“, истакао је Савић.
Савић се осврнуо и на политичко насљеђе и предизборну реторику СДА.
„Нарочито то не би смио да ради син Алије Изетбеговића, користећи опасне конструкције о ‘рјешавању силом’ као предизборни фолклор Странке демократске акције, као да ништа није научио из поступака свог оца“, поручио је Савић.
На крају је оцијенио да притисци према Републици Српској производе супротан ефекат од жељеног.
„Историја нас је научила да притисци производе отпор, а не послушност. Ко год мисли да ће дисциплиновати Републику Српску нападима, постићи ће само једно - још чвршће јединство оних који вјерују да се народна воља не може ставити на оптуженичку клупу. Нећете успјети!“, закључио је Савић.
Подсјећамо, Бакир Изетбеговић је гостујући на Федералној телевизији изјавио да за Милорада Додика „не вриједи ниједан закон“ и да ће се то, према његовим ријечима, морати „силом ријешити“, што је изазвало бројне реакције политичких званичника из Републике Српске.
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