Logo

Бојан Савић о пријетњама Изетбеговића: Републику Српску нећете дисциплиновати пријетњама - нећете успјети!

24.06.2026 17:19

Коментари:

0
Бојан Савић о пријетњама Изетбеговића: Републику Српску нећете дисциплиновати пријетњама - нећете успјети!
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Градског одбора СНСД-а Бијељина Бојан Савић реаговао је на изјаву предсједника СДА Бакира Изетбеговића у којој је, говорећи о предсједнику СНСД-а Милораду Додику, рекао да се он „мора ријешити силом“, оцијенивши такву реторику опасном и неодговорном.

„Када политичар почне да говори о сили као начину рјешавања политичких неслагања, он заправо признаје да је остао без идеја, без аргумената и без повјерења у сопствену политику“, навео је Савић.

Он сматра да Изетбеговићева изјава представља озбиљно нарушавање политичког дијалога и да је неспојива са демократским принципима.

„Изјава Бакира Изетбеговића да се Милорад Додик ‘мора ријешити силом’ није само неодговорна, већ представља опасно спуштање политичког дијалога на ниво на којем више нема мјеста ни за демократију ни за разум, а Бога ми ни за ‘европске вриједности’. У земљи која је скупо платила сваки позив на сукоб, такве ријечи не смију бити олако изговорене“, истакао је Савић.

Савић се осврнуо и на политичко насљеђе и предизборну реторику СДА.

„Нарочито то не би смио да ради син Алије Изетбеговића, користећи опасне конструкције о ‘рјешавању силом’ као предизборни фолклор Странке демократске акције, као да ништа није научио из поступака свог оца“, поручио је Савић.

На крају је оцијенио да притисци према Републици Српској производе супротан ефекат од жељеног.

„Историја нас је научила да притисци производе отпор, а не послушност. Ко год мисли да ће дисциплиновати Републику Српску нападима, постићи ће само једно - још чвршће јединство оних који вјерују да се народна воља не може ставити на оптуженичку клупу. Нећете успјети!“, закључио је Савић.

Подсјећамо, Бакир Изетбеговић је гостујући на Федералној телевизији изјавио да за Милорада Додика „не вриједи ниједан закон“ и да ће се то, према његовим ријечима, морати „силом ријешити“, што је изазвало бројне реакције политичких званичника из Републике Српске.

Подијели:

Тагови :

Бојан Савић

СНСД

Бакир Изетбеговић

Коментари (0)

Више из рубрике

Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик открио како је изгледао телефонски разговор са Изетбеговићем: "Немушто се бранио и правдао"

1 ч

16
Шеф клуба одборника СНСД-а у Скупштини града Драган Лукач

Република Српска

Лукач: Ако је неко у овој земљи изнад закона, то су политички савезници Бакира Изетбеговића

2 ч

1
влада српске сједница плате и пензије повећање

Република Српска

Министарство поздравило успјех Кнежева и Добоја

2 ч

0
Ћорић: Изетбеговићев ум остао у 1993. години

Република Српска

Ћорић: Изетбеговићев ум остао у 1993. години

3 ч

1

  • Најновије

18

00

ПАРЛАТВМЕНТ: Најбоље од друге сезоне

17

58

Кошаркашки покрет “Марина Маљковић“ покренуо најљепшу причу о инклузији у Бањалуци

17

54

Лансиран Маркетинг Лаб – нова платформа за едукацију из маркетинга, брендинга и друштвених мрежа

17

52

Каран: Српска гради будућност кроз знање

17

42

Снажан земљотрес погодио сјеверну Калифорнију!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима