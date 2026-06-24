Ћорић: Изетбеговићев ум остао у 1993. години

Аутор:АТВ редакција
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Када год Бакир Изетбеговић измигољи из неког свог трезора и појави се у јавности, унапријед знамо какве ће поруке послати - елиминација, насиље, линч и мржња, каже Недељко Ћорић, члан Главног одбира СНСД.
"Човјек који је умом остао у 1993. години водио би политику у 2026. години, док у исто вријеме води неке незавршене ратове у својој глави. Изетбеговићеве маштарије о рату су сасвим логичне - вријеме када се крио у трезору док су муџахедини одсијецали српске главе је нешто о чему и данас очигледно сања, али екстремистичке муслиманске политике су морале остати ствар прошлости", каже Ћорић.
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Његове изјаве о Милораду Додику, истиче Ћорић, предсједнику највеће српске странке СНСД и лидеру којег је српски народ легитимно изабрао су јасан позив на политичку, али и физичку елиминацију.
"Изетбеговић би и данас користио методе које су користили деведесетих година, иако је та несрећна политика морала остати ствар прошлости. Бакиру остаје само да сања и да се са сјетом присјећа дана када су те болесне идеје биле оствариве. Данас је Република Српска, под вођством СНСД, снажна, стабилна, дипломатски ојачана и у могућности да одбрани сваког свог грађанина. Република Српска је мјесто гдје у миру живе и Срби и Бошњаци и Хрвати и сви остали и увијек тежи миру и напретку", навео је Ћорић.
Каже да Изетбеговићу остаје само да се повуче у неки неки трезор и настави да сања изопачене снове.
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