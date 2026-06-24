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Минић: Неприхватљиво било какво мијешање у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 13:54

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да све што се дешава у БиХ треба да буде искључиво ствар договора, те да је неприхватљиво било какво мијешање и наметање споља.

"Јасно смо показали да амбасадори који долазе у БиХ не долазе ту да би представљали своје земље него да буду дио одређених политичких процеса, што није добро", рекао је Минић новинарима у Бањалуци, коментаришући изјаву потпредсједника Републике Српске Ћамила Дураковића да је кандидат за британског премијера Енди Бернам "велика нада за БиХ".

Он је оцијенио да је и Дураковићева изјава у контексту реторике политичког Сарајева о Великој Британији, Њемачкој и свим другим дијеловима Европе који су неправедно поступали према Републици Српској.

Минић је навео да политичко Сарајево не коментарише позитивно ствари као што је одлазак Кристијана Шмита или приједлог Роналда Џонсона за новог америчког амбасадора у БиХ.

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Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Босна и Херцеговина

Ћамил Дураковић

Република Српска

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