Муж држао жену и дјецу заробљене у кући 12 година: Овако су успјели да се извуку

Аутор:АТВ редакција
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Пакистанска полиција ухапсила је мушкарца који је наводно држао жену и дјецу заточене у кући и злостављао их више од деценије.
Његова супруга, француска држављанка Силви Јасмина, тврди да је супруг свакодневно физички и психички малтретирао своју породицу и описала га је као веома насилног човјека, рекла је локална полиција за ББЦ .
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Један од њихових синова успио је да се искраде и да пријави случај полицији, што је довело до рације у њиховој кући у Бари, удаљеном граду у планинској провинцији Хајбер Пахтунхва.
Полиција је пронашла Јасмину и њено петоро дјеце у скученој и изузетно трошној соби са модрицама по цијелом тијелу. Јасмина и њена дјеца су одведени у женско склониште у Пешавару. Како каже полиција, планирају да се врате у Француску.
Према ријечима Јасмине (54), њен муж је потпуно затворио породицу откако су се преселили у Пакистан из Аустралије 2014. године.
"Према ријечима жене, није јој било дозвољено да се виђа ни са ким, њихово двоје старије дјеце је пропуштало наставу, док је троје млађе дјеце рођено у Пакистану и никада се није уписало у школу", рекао је виши полицијски службеник за ББЦ.
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Полиција није објавила идентитет Јасмининог мужа, пакистанског држављанина за кога кажу да је илегално боравио у Аустралији када се пар упознао. Вјенчали су се 2003. године и живјели су у Аустралији до 2014. године, када су се са своје двоје старије дјеце преселили у Пакистан.
Јасмина тврди да од тада није имала никакву комуникацију са спољним свијетом.
"Били смо лишени слободе, мој муж се није бринуо о нама онако како би требало као муж и отац моје дјеце. Свакодневно нас је тукао и контролисао је наше животе", написала је Јасмина у својој изјави полицији, чије су дијелове објавили локални медији.
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"Осјећала сам да је моја будућност већ уништена и да ће будућност моје дјеце такође бити уништена", рекла је Јасмина.
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