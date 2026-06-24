Беба преминула након што је доживјела срчани удар у базену: Трагедија у Великој Британији

Аутор:АТВ редакција
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Беба из Велике Британије преминула је у болници након што је извучена из базена хотела на Канарским острвима. Беба је провела неколико дана на интензивној њези прије него што је преминула.
Пронађена је како плута у води рано ујутру 15. јуна у стамбеном комплексу у Лахаресу, селу у унутрашњости општине Ла Олива у сјеверном дијелу Фуертевентуре.
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Дјевојчица је реанимирана и стабилизована на лицу мјеста након што је откривено да је доживјела срчани застој, а затим је хеликоптером пребачена у Универзитетску болницу Матерно Инфантил на острву Гран Канарија и примљена на одјељење интензивне педијатријске његе у критичном стању, преноси Дејли Мејл.
Преко ноћи се испоставило да су напори љекара да јој спасу живот били неуспјешни. Наводно је беба претрпјела "неповратно неуролошко оштећење" које је онемогућило њен опоравак.
Себастијан Кинтана, предсједник организације за поморску безбједност Канарских острва, изразио је саучешће породици дјевојчице, рекавши:
"Са дубоком тугом упућујемо саучешће њеним родитељима и цијелој породици. Желио бих да искористим ову прилику да подсјетим мајке и очеве на потребу да стално пазе на малу дјецу и улазе у воду са њима.", рекао је Кинтана.
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Вијест о беби први пут се појавила прије нешто више од недјељу дана, прије него што је потврђено да је преминула, али националност бебе раније није откривена.
Портпарол регионалног центра за координацију хитних служби рекао је: "Дијете млађе од годину дана је у тешком стању након што је оживљено након кардиореспираторног застоја и пребачено медицинским хеликоптером у Универзитетску болницу за мајку и дијете на Гран Канарији."
"Око 9:50 ујутру 15. јуна примили смо упозорење да је дијете извучено из базена без свијести, да показује знаке дављења и да му је потребна медицинска помоћ. Потврђено је да је дијете у кардиореспираторном застоју и започели смо реанимацију. Нажалост, нисмо успјели да спасемо живот бебе", рекао је портпарол.
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(Телеграф.рс)
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