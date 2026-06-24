Трагедија у Српској: Једно погинуло у превртању трактора

Аутор:Стеван Лулић
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Једна особа погинула је јуче на планини Лисина, код Мркоњић Града, приликом превртања трактора, саопштено је из Полиције.
Несрећа се десила око 15,25 часова приликом сјече стабала, а у несрећи страдала особа из Шипова А.К.
"Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице Шипово уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се предузму све мјере и радње у циљу утврђивања свих околности наведеног догађаја", саопштено је из Полицијске управе Мркоњић Град
О догађају је обавијештен и дежурни инспектор Републичке управе за инспекцијске послове.
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