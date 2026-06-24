Кузмић: Очекује се натпросјечан род пшенице, цијена по тржишним принципима

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској постоји довољно складишних капацитета за прихват овогодишњег рода пшенице, што ће бити бесплатно у периоду од мјесец дана од пријема робе, закључено је данас на састанку министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелке Кузмић са откупљивачима пшенице.
Кузмићева је истакла да ће бесплатно лагеровање пшенице омогућити произвођачима додатно вријеме за доношење одлуке о продаји.
"Откупљивачи и прерађивачи исказали су спремност да откупе све понуђене количине тржишних вишкова, што је веома значајно", рекла је Кузмићева новинарима након састанка.
Она је навела да је сада нереално говорити о цијени пшенице, али да ће бити формирана на тржишним принципима уз уважавање кретања цијена у региону.
Регион
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"Задовољни смо квалитетом и родом пшенице који тренутно имамо на терену. Министарство ће пратити ток жетве и откупа пшенице", рекла је Кузмићева.
Власник пољопривредне компаније "Голд МГ" из Доњег Жабара Горан Митровић рекао је да су климатски услови били веома повољни и да произвођачи очекују натпросјечан род пшенице.
"Цијена ће бити формирана на основу цијене у окружењу, плус трошкови транспорта и царине", навео је Митровић.
Он је указао на то да је важно да пољопривредници сију квалитетнију пшеницу, уз примјену неопходних агротехничких мјера, коју ће касније моћи продати по већој цијени.
Митровић је рекао да су произвођачи задовољни подстицајима који износе 500 КМ по хектару засијане пшенице.
(Срна)
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