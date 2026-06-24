Додик одговорио Изетбеговићу: У свом страху се охрабрио да ми пријети

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да се лидер СДА Бакир Изетбеговић "у свом страху охрабрио да му пријети", истичући да је отпоран на пријетње, али да не воли недоречене ствари.
Додик је на друштвеној мрежи "Икс" открио да је лично контактирао Изетбеговића како би рашчистио ствари.
"Зато сам позвао Бакира да ми каже у чему је његов проблем. Рекао је да ће позвати у 13.00 часова. Вјерујем да ће до тада смислити одговор, прије свега себи, и спремити апаратуру за снимање разговора", написао је Додик.
Бакир се синоћ у свом страху охрабрио да ми пријети.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 24, 2026
Отпоран сам на пријетње, али не волим недоречене ствари.
Зато сам позвао Бакира да ми каже у чему је његов проблем.
Рекао је да ће позвати у 13 часова.
Вјерујем да ће до тада смислити одговор, прије свега себи, и спремити… pic.twitter.com/rOIc0eEKBC
Ова реакција услиједила је након скандалозне изјаве предсједника СДА Бакира Изетбеговића, који је синоћ, гостујући на Федералној телевизији (ФТВ), отворено запријетио лидеру СНСД-а, поручивши да се Милорад Додик "неком силом мора ријешити".
БиХ
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