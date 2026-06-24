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Додик одговорио Изетбеговићу: У свом страху се охрабрио да ми пријети

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 12:02

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Милорад Додик ЛИДЕР снсд-А
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да се лидер СДА Бакир Изетбеговић "у свом страху охрабрио да му пријети", истичући да је отпоран на пријетње, али да не воли недоречене ствари.

Додик је на друштвеној мрежи "Икс" открио да је лично контактирао Изетбеговића како би рашчистио ствари.

"Зато сам позвао Бакира да ми каже у чему је његов проблем. Рекао је да ће позвати у 13.00 часова. Вјерујем да ће до тада смислити одговор, прије свега себи, и спремити апаратуру за снимање разговора", написао је Додик.

Ова реакција услиједила је након скандалозне изјаве предсједника СДА Бакира Изетбеговића, који је синоћ, гостујући на Федералној телевизији (ФТВ), отворено запријетио лидеру СНСД-а, поручивши да се Милорад Додик "неком силом мора ријешити".

Бакир Изетбеговић

БиХ

Ништа ново из Сарајева: Бакир Изетбеговић пријети силом

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Тагови :

Милорад Додик

Бакир Изетбеговић

СДА

пријетња

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