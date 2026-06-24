Вирус ебола се шири: Први случај потврђен у Француској

Аутор:АТВ редакција
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Француска је пријавила свој први случај еболе током најновије епидемије након што је љекар који се вратио из Демократске Републике Конго био позитиван.
Љекар се вратио са хуманитарне мисије, саопштило је француско министарство здравља.
Пацијент је изолован и власти прате контакте, саопштило је министарство, додајући да је ризик за општу европску популацију низак.
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Епидемија еболе у Конгу, која је заразила више од 1.000 људи и убила 267, имала је највећи број потврђених случајева у првом мјесецу од било које епизоде болести, саопштила је Свјетска здравствена организација (СЗО).
Број потврђених случајева еболе у ДР Конгу порастао је на 1.094, укључујући 277 смртних случајева, показали су владини подаци у уторак.
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