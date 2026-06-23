Намирница која чува срце и цријева: Људи који је једу дуже живе

Аутор:АТВ редакција
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Двије кашике пасуља дневно могу да вам продуже живот. Нису потребни скупи суплементи ни чудотворне дијете – наука је потврдила да је ово права тајна дуговјечности.
Истраживање на стотинама људи показало је да они који редовно једу пасуљ живе дуже. Док га данас многи заобилазе, пасуљ је заправо најјефтинији и најздравији оброк који имамо на столу.
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Становници такозваних Плавих зона, крајева гдје стогодишњака има вишеструко више од просјека, једу четири до пет пута више махунарки од просјечног Западњака.
Црни пасуљ у Костарики, боб и леблебије на Сардинији, соја на Окинави, сочиво и црнооки грашак на грчкој Икарији. Различите културе, иста нит на тањиру.
Научници су седам година пратили исхрану и здравље људи из различитих земаља. Од свих група намирница, баш махунарке показале су најјачу везу са дужим животом. Не риба, не маслиново уље, не нека егзотична бобица која кошта хиљаду динара по кесици.
Пасуљ, сочиво и леблебије.
Оно што изненађује јесте да се исти образац поновио код свих испитаника, без обзира на земљу, навику или здравствено стање.
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Јапанац који свако јутро једе мисо супу и Костариканац коме се пасуљ са пиринчем сервира уз готово сваки оброк дијеле исту предност.
Одговор је у саставу. Махунарке носе пуно биљних протеина, али без засићених масти које стижу уз месо и прерађевине.
Богате су влакнима која снижавају лош холестерол и смирују скокове шећера у крви. Садрже и резистентни скроб, који храни корисне бактерије у цријевима.
Ту су и магнезијум, калијум, гвожђе, цинк и фолна киселина, састојци које велики број људи уноси премало. Редован тањир пасуља везује се за нижи притисак, бољу контролу шећера и мање хроничних упала.
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Истраживања објављена у часопису студија о уносу махунарки и преживљавању старијих особа потврђују да је већи унос повезан са дужим животом. Ако имате дијабетес или проблем са притиском, овакву промјену исхране вриједи проћи са љекаром.
Процјена истраживача Плавих зона каже око једне шоље куваних махунарки дневно. Просјечан становник Запада често не поједе ни неколико кашика недјељно. Највећи проблем није цијена, него навика. Махунарке су се повукле из центра тањира, а на њихово мјесто села су брза јела и слаткиши, преноси Крстарица.
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