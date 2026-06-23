Logo

Намирница која чува срце и цријева: Људи који је једу дуже живе

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 14:41

Коментари:

0
Крупни план свјежег пинто пасуља и црвеног пасуља са фарме у дрвеној канти са куглицом, приказујући текстуру и боју.
Фото: Mark Stebnicki/Pexels

Двије кашике пасуља дневно могу да вам продуже живот. Нису потребни скупи суплементи ни чудотворне дијете – наука је потврдила да је ово права тајна дуговјечности.

Истраживање на стотинама људи показало је да они који редовно једу пасуљ живе дуже. Док га данас многи заобилазе, пасуљ је заправо најјефтинији и најздравији оброк који имамо на столу.

Кружни ток Јабука

Градови и општине

Опасност у кружном току Јабука: Возила у контра смјеру

Становници такозваних Плавих зона, крајева гдје стогодишњака има вишеструко више од просјека, једу четири до пет пута више махунарки од просјечног Западњака.

Црни пасуљ у Костарики, боб и леблебије на Сардинији, соја на Окинави, сочиво и црнооки грашак на грчкој Икарији. Различите културе, иста нит на тањиру.

Једна намирница побиједила је сва скупа суперфоод обећања

Научници су седам година пратили исхрану и здравље људи из различитих земаља. Од свих група намирница, баш махунарке показале су најјачу везу са дужим животом. Не риба, не маслиново уље, не нека егзотична бобица која кошта хиљаду динара по кесици.

Пасуљ, сочиво и леблебије.

Оно што изненађује јесте да се исти образац поновио код свих испитаника, без обзира на земљу, навику или здравствено стање.

Врућина

Свијет

Рекорди падају, има мртвих: Топлотна купола пржи Европу

Јапанац који свако јутро једе мисо супу и Костариканац коме се пасуљ са пиринчем сервира уз готово сваки оброк дијеле исту предност.

Зашто је храна за дуг живот управо у махунаркама

Одговор је у саставу. Махунарке носе пуно биљних протеина, али без засићених масти које стижу уз месо и прерађевине.

Богате су влакнима која снижавају лош холестерол и смирују скокове шећера у крви. Садрже и резистентни скроб, који храни корисне бактерије у цријевима.

Ту су и магнезијум, калијум, гвожђе, цинк и фолна киселина, састојци које велики број људи уноси премало. Редован тањир пасуља везује се за нижи притисак, бољу контролу шећера и мање хроничних упала.

kafa

Друштво

Казна преко 20.000 КМ: Омиљени напитак може скупо да вас кошта, опрез

Истраживања објављена у часопису студија о уносу махунарки и преживљавању старијих особа потврђују да је већи унос повезан са дужим животом. Ако имате дијабетес или проблем са притиском, овакву промјену исхране вриједи проћи са љекаром.

Колико пасуља заиста једу стогодишњаци?

Процјена истраживача Плавих зона каже око једне шоље куваних махунарки дневно. Просјечан становник Запада често не поједе ни неколико кашика недјељно. Највећи проблем није цијена, него навика. Махунарке су се повукле из центра тањира, а на њихово мјесто села су брза јела и слаткиши, преноси Крстарица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пасуљ

Срце

здравље

Храна

Коментари (0)

Прочитајте више

Никола Јокић, српски кошаркаш

Кошарка

Јокић након што је добио капитенску траку: Не знам да ли сам заслужио

2 ч

0
Мина Костић и Мане Ћурувија Каспер

Сцена

Мина Костић изашла из болнице: Ево шта је рекла о свом стању

2 ч

0
Из Дунава извучен сом дужи од човјека

Занимљивости

Искусни Мики извукао сома већег од човјека: "Вукао ме 30 метара"

2 ч

0
Северина

Сцена

Северина одржала концерт са пешкиром на глави

3 ч

0

Више из рубрике

Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Здравље

Ови симптоми могу указивати на дијабетес: Немојте их игнорисати

7 ч

0
море плажа годишњи одмор

Здравље

Ове вјежбе могу да се раде на плажи: Сагоријевају калорије

1 д

0
Кардиолози савјетују: Ових пет намирница сваки мушкарац треба да једе

Здравље

Кардиолози савјетују: Ових пет намирница сваки мушкарац треба да једе

1 д

0
Туга емоције

Здравље

Симптоми депресије који се често занемарују: Реагујте на вријеме

1 д

0

  • Најновије

15

55

Малољетник запалио школу како би избјегао наставу и родитељски састанак

15

47

Лавов: Холандија увјежбава стварање логора за руске ратне заробљенике на својој територији

15

45

Пуцано на православни крст и гробље у Травнику

15

43

Локализован пожар на депонији "Уборак"

15

32

Вакцину која спречава рак не желе сви: Страх и дезинформације коче ХПВ имунизацију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима